Microsoft Linux Repositories erholen sich nach tagelangem Ausfall

In dieser Woche kam es bei Microsofts Linux-Paket-Repositories zu einem stundenlangen Ausfall, gefolgt von Leistungsproblemen, die sich über einen ganzen Tag erstreckten. Auch jetzt ist noch nicht wieder alles zurück zum Normal-Zustand.

Viele Fehlermeldungen, da die Ausweichoption nicht verfügbar war

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft

Microsoft hat das Problem bestätigt. Was genau vorgefallen ist, bleibt aber noch unbekannt. Von dem Microsoft-Team heißt es derzeit nur, dass man das Problem gefunden habe und nun an einer Lösung arbeite. Das berichtet das Online-Magazin Bleeping Computer . Demnach kam es für Nutzer, die sich auf das Repository packages.microsoft.com verlassen, um Linux-Distributionen wie Ubuntu, Debian, CentOS, OpenSUSE und Fedora zu beziehen, seit zu Tagen Fehlermeldungen.Bemerkbar sind die Probleme seit dem 16. Juni. Beim Herunterladen von ".deb"-Dateien aus dem Repository erhielten zahlreiche Nutzer nur "404 not found"-Fehler. Andere Betroffene meldeten "500 Internal Server Error"-Fehlermeldungen, wenn sie versuchten, Debian-Pakete zu beziehen.Microsoft-Ingenieur Rahul Bhandari meldete sich in einem GitHub-Thread zu Wort und bestätigte: "Unser Infra-Team arbeitet an diesem Problem. Es gibt ein Problem mit einigen Spiegeln auf packages.microsoft.com, so dass sie dieses Problem voraussichtlich in den nächsten zwei Stunden oder so lösen werden", sagte Bhandari. Bhandari bestätigte später, dass einige Speicherprobleme die Ursache für diese Probleme waren. Während das Problem untersucht wurde, fragten mehrere Benutzer nach einem "Incidence Response Report", warum die Mirror-Sites bei diesem Ausfall ebenfalls ausgefallen waren und warum dies ein wiederkehrendes Problem war.Die Repos sind jetzt wieder verfügbar, aber die Benutzer erleben eine schlechterte Leistung als zuvor. "Unser Engineering-Team hat das Problem entschärft und unsere internen Daten zeigen eine Verbesserung der Verfügbarkeit", so Bhandari. Es sollte nun noch etwas dauern, bis man von dem Ausfall nichts mehr bemerkt.