Microsoft Office für Android bekommt endlich einen dunklen Modus

Anhänger dunkler Modi haben in den vergangenen Jahren viel Grund zur Freude gehabt, denn immer mehr Anbieter haben ihre Software verdun­kelt. Auch Microsoft hat sich dieses Themas angenommen und schließt diesbezüglich nun eine weitere Lücke, nämlich auf Office für Android

Automatische Aktivierung

So mancher Android-Anwender, der die Microsoft Office-App nutzt, schielt schon länger neidisch in Richtung iOS. Denn auf iPhone und Co. wird der Dark Mode seit bereits längerem unterstützt. Nun ist es aber endlich soweit, auch die Version für das mobile Betriebssystem von Google bekommt einen Weiß-auf-Schwarz-Modus.Sourab Nagpal, Produktmanager bei Microsoft, räumt in einem Blogbeitrag ein, dass diese Funktion von "vielen unserer Kunden stark nachgefragt" worden sei. Nagpal weiter: "Wir sind stolz darauf, sie nun freizugeben. Viele Nutzer bevorzugen den dunklen Modus, da er ein angenehmeres visuelles Erlebnis beim Lesen und Arbeiten auf mobilen Geräten bietet."Eigens aktivieren muss man Dark Mode nicht: Denn die neueste Version der Android-Version der Office-App stellt sich automatisch auf den dunklen Modus ein, wenn das Gerät bereits entsprechend voreingestellt ist. Wer den dunklen Modus manuell ein- und ausschalten möchte, der kann das über das Profil-Symbolbild bzw. die Einstellungen machen, dort können hell, dunkel und System-Vorgabe gewählt werden.Wer sich wundert, warum er den Dark Mode noch nicht zu sehen bekommt: Wie so oft wird dieses Feature nicht automatisch bzw. auf einen Schlag für alle Anwender freigegeben, die Verteilung läuft gestaffelt über mehrere Wochen.Microsoft ruft Nutzer auf Feedback zum dunklen Modus zu geben, die dazugehörige Melde-Funktion ist ebenfalls über das Profilbild zu finden. Wer sich für weitere Hintergründe zum Designen des dunklen Modus interessiert, der findet dazu auch einen bereits älteren Beitrag.