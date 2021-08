File Cards: Office für Android mit neuer Vorschau- und Datei-Ansicht

Microsoft Office für Android bekommt noch in diesem Monat ein weiteres Funktions-Update. Dabei werden nun in der Ansicht sogenannte "File Cards" hinzugefügt, die eine Übersicht zu wichtigen angefügten oder relevanten Dateien anzeigen.

Neue Ansicht mit extra Nutzen

Das hat Microsoft jetzt angekündigt und einen ersten Blick auf die neue Funktion erlaubt. Eine offizielle deutsche Übersetzung für das Feature ist noch nicht bekannt. Bei den File Cards handelt es sich aber grob gesagt um eine Neuerung in der Benutzeroberfläche der Office für Android-App. Die File Cards sind eine Kartenansicht, die die bisherige Listenansicht von Dokumenten und Dateien ergänzt. Mit der Anzeige im Kartenformat werden dann kontextbezogene Informationen und die Vorschau-Optionen von Anhängen zusammen geführt.Es geht dabei aber nicht nur um eine neue Ansicht, sondern auch mit neuen Optionen, die mit der Kartenansicht verknüpft werden. Möglich sind zum Beispiel schnelle Aktionen wie das Speichern von Dateien offline auf das Smartphone oder die Option, die Datei mit anderen zu teilen.Diese Neuerung wird laut Microsoft mit der Version 16.0.14228.20138 starten und sowohl für die Tabs "Zuletzt verwendet" als auch für "Freigegeben" in der Office für Android-App zu finden sein. Zum Start gibt es allerdings nicht einige Einschränkungen. So wird die Funktion nur für Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien unterstützt, die auf angebundenen OneDrive Personal- oder Business-Konten gespeichert sind. Damit hat man also zunächst für eine Datei, die nur lokal gespeichert ist, keine Inline-Vorschau von Kontextinformationen zu dieser Datei.Microsoft plant jedoch die Unterstützung für Word- und PDF-Dateien die nur auf dem Smartphone gespeichert sind noch zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen. Die Vorabversion von Office für Android, die Mitte Juli herausgegeben wurde, unterstützt das neue Extra schon. Die File Cards wurden noch nicht für alle Nutzer aktiviert - das soll aber noch in diesem Monat passieren.