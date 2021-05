Microsoft Teams: Neue Chat-Features erleichtern die Kommunikation

Aus einer aktualisierten Roadmap geht hervor, dass Microsoft Teams noch in diesem Monat um eine essentielle Funktion erweitert werden soll. Die Redmonder wollen es ermöglichen, Gruppenchats auch mit Mitgliedern außerhalb der eigenen Organisation führen zu können.

Konkurrenz zu Slack Connect DMs für Teams-Gruppenchats

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Nachdem Microsoft im April die Schlagzahl, mit der man Neuerungen für das derzeit beliebte Kommunikations-Tool Teams vorstellt, deutlich erhöht hat, folgen im Mai weitere Features. Zu den jüngst aufgetauchten gehört die Möglichkeit, Nutzer zu Gruppenchats einzuladen, auch wenn diese nicht Teil des eigenen Teams sind. Bestätigt werden die Arbeiten an dieser Funktion durch die Microsoft 365-Roadmap , welche die Fertigstellung derzeit im Laufe des aktuellen Monats terminiert. Dabei ist eine weltweite Verteilung für sämtlichen Desktop- und mobilen Apps von Microsoft Teams geplant.Die Redmonder reagieren dabei unter anderem auf die Neuheiten des Konkurrenten Slack. Dieser hat mit den so genannten "Connect DMs" bereits im März eine ähnliche Funktion auf den Weg gebracht, die sowohl von Nutzern als Teil von kostenpflichtigen Unternehmens-Abos, als auch von jenen mit einer kostenlosen Mitgliedschaft genutzt werden können. Möglichkeiten mit "externen" Nutzern innerhalb Microsoft Teams Kontakt aufzunehmen, werden abseits der geplanten Gruppenchats bereits über klassische Einzelchats, (Video)-Anrufe und Meetings angeboten.So genannte "Shared Channels" lassen jedoch weiter auf sich warten. Die Anfang des Jahres verschobene Funktion hätte es ermöglicht, externe Nutzer anstelle von Gruppenchats in normale Teams-Kanäle des Unternehmens einzuladen. Ähnlich handhabt es Slack unter anderem mit der kostenfreien Channel-Gast-Funktion, die sich auf einen Textkanal pro Nutzer beschränkt. An welchen Stellschrauben die Entwickler von Microsoft Teams in den letzten Wochen weiterhin gedreht haben, erfahrt ihr in unserem Rückblick auf die April-Highlights des Tools.