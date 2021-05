Microsoft Teams: iOS- & Android-App mit neuer Inline-Übersetzung

Im Mai 2020 hatte Microsoft angekündigt, dass auch die iOS- & Android-Versionen von Teams bald mit einer Übersetzungs-Funktion ausgerüstet werden sollen. Die Entwicklung hat sich jedoch in die Länge gezogen, sodass das Feature erst jetzt in die mobilen Apps eingebaut wurde.

Sprache kann frei ausgewählt werden

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Während die Funktion bereits seit einiger Zeit für den Desktop-Client von Microsoft Teams zur Verfügung steht, mussten Smartphone- und Tablet-Nutzer auf die Inline-Nachrichten-Übersetzung verzichten. Mit dem Feature können Chats in eine andere Sprache übersetzt werden, ohne das Programm verlassen und einen externen Service verwenden zu müssen. Wie MSPoweruser schreibt, ist die Funktion nun in der iOS- und Android-App enthalten.Ein Text kann übersetzt werden, indem die Nachricht angetippt und für kurze Zeit gehalten wird. Es kommt ein Menü mit verschiedenen Optionen zum Vorschein. Der Nutzer kann mit einem Emoji auf den Chat reagieren oder den Text kopieren und weiterleiten. Über das Menü kann die Nachricht dann auch in eine andere Sprache übersetzt werden.Um die Sprache, in die eine Nachricht übersetzt werden soll, auswählen zu können, müssen zunächst die Einstellungen der App aufgerufen werden. Hier lässt sich der neue Menüpunkt "Übersetzung" finden. Anschließend lässt sich die gewünschte Sprache angeben.Da die Funktion jetzt in die mobilen Anwendungen integriert wurde und in den neuesten Builds zu finden ist, dürfte die Inline-Nachrichten-Übersetzung demnächst von allen mobilen Teams-Nutzern ausprobiert werden können. Die aktuelle Version der App lässt sich wie üblich aus dem Apple App Store beziehungsweise aus dem Google Play Store herunterladen.