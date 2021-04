Windows 10: Neue Insider Preview mit Bluetooth-Updates und AAC

Für Windows 10-Insider steht ab sofort der neue Preview Build 21370 im Dev-Channel zum Download bereit. Neben diversen Bugfixes verbessert das Update unter anderem die Bluetooth-Audioqualität für Kopfhörer und Headsets, die jetzt vom Advanced Audio Codec (AAC) profitieren.

Changelog: Windows 10 Insider Preview Build 21370 (via DeepL)

Wir haben einige kleine Anpassungen an den Symbolen in der Adressleiste des Datei-Explorers vorgenommen.

Wir haben die Startanimation der Touch-Tastatur verbessert, um sie in Fällen, in denen UWP-Apps beim Erscheinen umlaufen, flüssiger zu machen.

Wir haben eine Änderung vorgenommen, sodass die Touch-Tastatur jetzt eine Backslash-Taste (\) anzeigt, wenn Sie den Fokus auf den Ausführen-Dialog setzen.

Nachrichten und Interessen] Wir haben ein Problem behoben, bei dem der Mauszeiger über die Schaltfläche für Nachrichten und Interessen manchmal nicht das Flyout öffnet.

Nachrichten und Interessen] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Nachrichten- und Interessen-Flyout bei der Anzeige der sich drehenden Ladepunkte hängen bleiben konnte.

[Nachrichten und Interessen] Wir haben die Zuverlässigkeit und Leistung der explorer.exe verbessert.

News und Interessen] Wir haben ein Problem behoben, bei dem News und Interessen manchmal kurz in der Taskleiste erscheinen, wenn die Taskleiste nach oben ausgerichtet ist.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass bei einigen Insidern der Fehler 0x80092004 angezeigt wurde, wenn sie KB5001030 - 2021-02 Cumulative Update Preview für .NET Framework 3.5 und 4.8 nach dem Update auf den vorherigen Build installiert haben.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Insidern bei der Installation von Framework-Updates der Fehler 0x80070005 angezeigt wurde.

Wir haben einen explorer.exe-Absturz im vorherigen Flug behoben, der zu Problemen mit dem Anmeldebildschirm und der Anmeldung nach dem Wiederaufnehmen aus dem Ruhezustand führen konnte.

Wir haben ein Problem behoben, das bei einigen Insidern dazu führte, dass bei Bugchecks der Fehler CRITICAL PROCESS DIED auftrat.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem Narrator die Fehlermeldung auf dem Anmeldebildschirm nicht anzeigte, nachdem mehrmals ein falsches Passwort eingegeben wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass in den Einstellungen gebrochene Zeichen im Text angezeigt wurden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass Cortana nach einem Klick auf das Symbol in der Taskleiste nicht gestartet wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das die Mauseingabe auf dem Dual-Boot-Bildschirm beeinträchtigte.

Wir haben Übersetzungsprobleme im -help-Text im Windows Subsystem für Linux behoben.

Es wurde behoben, dass Betriebssystem-Upgrades Kopien von libdxcore.so und anderen Dateien erstellen, wenn das Windows-Subsystem für Linux verwendet wird.

Es wurden zwei Probleme behoben, die die Zuverlässigkeit von conhost.exe beeinträchtigten.

Es wurden zwei Probleme behoben, die verhinderten, dass einige USB-Druckertreiber korrekt initialisiert wurden.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem, wenn Sie den virtuellen Tastencode VK_HOME sendeten, während der japanische IME aktiv und numlock eingeschaltet war, unerwartet 7 eingegeben wurde.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem das japanische 50-on-Touch-Tastaturlayout Leerzeichen in voller Breite nicht korrekt einfügte, wenn es sich im Umschaltzustand befand.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der chinesische Pinyin-IME eine Platzhalterzeichenfolge einfügte, wenn Sie einen Wolkenkandidaten auswählten, während der Wolkenkandidateneintrag noch geladen wurde.

Laut Microsoft stehen Verbesserungung des Bluetooth-Audioerlebnis seit Monaten auf der To-Do-Liste der Entwickler, um das Streaming einfacher, besser und vor allem performanter zu gestalten. Das jüngste Windows 10 Insider Preview Build 21370 zeigt in diesem Bereich weitere Fortschritte. Die Redmonder setzen auf einen einheitlichen Audio-Endpunkt, damit verbundene Bluetooth-Headsets und -Mikrofone in der Auswahl der Audiogeräte nicht dop­pelt aufgeführt werden, was in der Vergangenheit bei Nutzern für Verwirrung sorgte. Diese Änderungen wirken sich auch auf das Lautstärke-Dropdown-Menü der Taskleiste aus.Das neue Windows 10-Update im Dev-Channel bringt weiterhin den Advanced Audio Codec (AAC) ins Spiel, der die Klangqualität von Bluetooth-Zubehör verbessern soll. "", so Microsoft in seiner Ankündigung zum neuen Insider Preview Build 21370. Aus dem nachfolgenden Patch Notes gehen weiterhin verschiedene kosmetische Änderungen hervor. Zudem wurden erste Fehler in Verbindung mit der neuen "News and Interests"-Funktion innerhalb der Taskleiste behoben.