Pflanzliche Pornografie? Facebook löscht Foto eines weißen Spargels

Wenn man hier und auf Google "Facebook löscht" eingibt, dann kommen etliche Ergebnisse. Viele sind ernster Natur, doch immer wieder gibt es auch Kurioses. Im letzten Fall hat das meistens damit zu tun, dass das Netzwerk oder dessen Algorithmus etwas Harmloses für Erotik hält.

Seite ganz gesperrt

Nun war es wieder einmal soweit, wie ein österreichischer Lieferdienst erfahren musste. Denn wie derStandard berichtet, hat der auf lokale und regionale Waren spezialisierte Lieferdienst Ögreissler vor kurzem ein vor allem aktuell alles andere als ungewöhnliches Foto auf Facebook veröffentlicht, nämlich einen weißen Spargel.Nun wird dem Spargel seit jeher nachgesagt, ein potenzsteigerndes Gemüse zu sein, weil es eben ein wenig an ein männliches Geschlechtsteil erinnert. Und das betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen. Denn der Facebook-Algorithmus - so nehmen wir an oder hoffen, dass das kein Gemüse-ignoranter Mensch zu verantworten hatte - hat das Spargel-Foto auf Facebook gelöscht bzw. gesperrt. Denn der "schweinische" Spargel wurde als Inhalt für Erwachsene eingestuft.Ögreissler hat daraufhin einen zweiten Beitrag verfasst und neben das ursprüngliche Foto ein anderes Spargel-Foto gepostet. Das Ganze kommentierte er folgendermaßen: "Ich versuche es mal nur mit Grünspargel, denn die Amis kennen keinen weißen Spargel." Doch das zweite Foto war für das soziale Netzwerk wohl zu viel des Guten bzw. der pflanzlichen Provokation, denn mittlerweile sind nicht nur beide Posts gesperrt, sondern die ganze Seite des Lieferdienstes Ögreissler.Es ist nicht klar, ob und wann Facebook die Seite wieder freigeben wird, es ist jedenfalls zu hoffen, dass ein Mensch bei Facebook sich der Sache annimmt. Allerdings zeigen jüngste Ereignisse, dass das soziale Netzwerk problematisches lieber aussitzt und dazu schweigt, als negativ in der Öffentlichkeit dazustehen.