Beleidigung? Facebook blockt Seite des Städtchens Ville de Bitche

Ville de Bitche ist eine Kleinstadt im Nordosten Frankreich, das 5000-Seelen-Örtchen ist eine gute Autostunde von Saarbrücken und Straßburg entfernt. Seit kurzem ist die Gemeinde zu einem etwas zweifelhaften Welt­ruhm gelangt - denn man wurde von Facebook geblockt.

Facebook stellte sich anfangs taub

Die Bewohner des oberösterreichischen Örtchens Fucking kennen das Problem, wonach ein an sich harmloser deutscher Name in Englisch für viel Erheiterung sorgen kann. Nach vielen Jahren Unfug und etlichen gestohlenen Ortschildern haben die rund 100 Einwohner von Fucking Anfang 2021 eine Umbenennung auf Fugging beschlossen.Ein ähnliches Problem hatte vor kurzem auch die französische Kleinstadt Ville de Bitche. Denn die Facebook-Seite des Ortes an der Grenze zu Rheinland-Pfalz wurde vom sozialen Netzwerk gesperrt. Dafür war zwar sicherlich ein Algorithmus verantwortlich und man muss wohl keine fortgeschrittenen Englisch-Kenntnisse besitzen, um zu verstehen, warum das passiert ist. Denn für den Facebook-Automatismus klang Ville de Bitche offenbar nach "Bitch" und somit einer Beleidigung.Wie Politico berichtet, wandte sich die in Ville de Bitche für Kommunikation verantwortliche Valérie Degouy sofort an Facebook und bat um Entsperrung - vergeblich: "Ich habe versucht, Facebook auf jede erdenkliche Art und Weise zu erreichen, über verschiedene Formulare, aber es gab nichts, was ich tun konnte." Sie fügte an, dass sie bereits beim erstmaligen Einrichten der Facebook-Seite Probleme gehabt habe.Auch der Bürgermeister von Ville de Bitch, Benoît Kieffer, kritisierte die Sperre in einem Statement: "Was mit der Stadt Bitche geschehen ist, zeigt die unzureichenden und begrenzten Moderationswerkzeuge, die nur der menschliche Blick wahrnehmen kann."Nach dem Erscheinen des Politico-Artikels hatte das soziale Netzwerk aber ein Einsehen und gab die Facebook-Seite von Ville de Bitche wieder frei. Ganz ohne Probleme ist der Name aber wohl immer noch nicht, denn über die Suche lässt sich Ville de Bitche nach wie vor nicht ohne weiteres finden.