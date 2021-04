Sammlerstücke: Nike veröffentlicht Sneaker im PlayStation 5-Design

Es ist seit dem Start der PS5 alles andere als einfach, eine Konsole zu ergattern, denn die hohe Nachfrage trifft auf Lieferschwierigkeiten - und das wird auch noch länger so bleiben. Doch es gibt PS5-Produkte, die wohl noch schwerer zu bekommen sind: PlayStation 5-Sneaker

Nike PG 5 PlayStation 5

Wer die Sneaker-Szene kennt, der weiß sicherlich, dass diese über ganz besondere Eigenheiten verfügt: Sammler stellen sich teilweise lange vor Shops an, um ein besonders rares oder in Sachen Stückzahlen begrenztes Paar zu ergattern. Diese Sneaker sind natürlich nicht zum Tragen gedacht, sondern landen in dafür vorgesehenen Regalen. Und je länger sie dort stehen, desto wertvoller werden die Schuhe, denn die Wertsteigerung ist teilweise erstaunlich.Dabei ist übrigens sekundär, ob diese Sneakers gut aussehen oder nicht - der Sammlerwert richtet sich vor allem nach der Stückzahl und auch der Prominenz des Machers. So treten oftmals Stars als Namensgeber oder auch (Hobby-)Designer auf.Demnächst wird es auch ein Paar geben, das die PlayStation 5 ehrt: Denn Nike wird im Mai ein Paar namens Nike PG 5 PlayStation 5 in zwei Varianten zum Verkauf freigeben, das an das Design der Konsole bzw. das Corporate Design der PS5 angelehnt ist. Das bedeutet, dass Weiß und Blau dominieren, eine zweite Version ist vor allem in Weiß und Schwarz gehalten.Wie man auf von der Fachseite Sneaker Files veröffentlichten Fotos sehen kann (via Engadget ), sind die PlayStation-Verweise und -Elemente in diversen Details zu erkennen. Darunter sind etwa die PlayStation-typischen kleinen Kreuz/Kreis/Quadrat/Dreieck-Symbole, auch der PS5-Schriftzug ist an einigen Stellen zu finden.Beide PS5-Sneaker-Varianten werden ab Mai zum Preis von 110 Dollar verfügbar sein, man bekommt sie auf der Nike-Seite sowie im ausgewählten Fachhandel. Sneaker-Fans wissen aber vermutlich, dass das in der Praxis anders ist als es in der Theorie klingt, denn im Vergleich zu solchen Sneakern ist es eher ein Kinderspiel, eine PlayStation 5 selbst zu bekommen.