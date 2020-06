Horizon Forbidden West: Trailer zu Aloys PS5-Abenteuer enthüllt

Alle Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

Im Rahmen des "Future of Gaming"-Events hat der Publisher Sony einen neuen Teil der "Horizon"-Reihe für die Next-Gen-Konsole Play­Sta­tion 5 enthüllt. Der kommende Ableger hört auf die Bezeichnung "Forbidden West" und wird exklusiv für die Sony-Konsole erhältlich sein. Ein erster Trailer gibt einen ausführlichen Einblick in die Landschaften, die später vom Spieler erkundet werden können.In "Horizon: Forbidden West" wird die Protagonistin Aloy zurückkehren. Der Charakter ist bereits aus "Horizon: Zero Dawn", dem vor­he­ri­gen Ableger der Reihe, bekannt. Die Fortsetzung von Aloys Geschichte soll in Amerika spielen. Viele weitere Informationen gibt es zu dem von Guerrilla Games entwickelten Titel noch nicht. Bislang haben Sony und die Entwickler keinen Release-Zeitraum genannt.