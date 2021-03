Sony verschenkt zehn Spiele, allen voran einen Megahit der PS4-Ära

Die Pandemie hat unsere Leben nachhaltig verändert, doch für Gamer hatte und hat sie auch ihre guten Seiten. Denn diese haben endlich jeden Grund zu Hause zu sitzen und zu spielen, kostenlose Titel gibt es oben­drauf. Aktuell macht Sony seinen Nutzern ein Geschenk bzw. mehrere.

Zehn Spiele für umme

Die Play at Home-Initiative hat Sony im vergangenen Jahr anlässlich der Stay at Home-Maß­nahmen und -Aufrufe gestartet, man wollte den von Lockdowns betroffenen Menschen die schwierige Zeit etwas einfacher und kurzweiliger machen. Und das gelang auch durchaus, näm­lich mit Spielen wie Journey und Knack 2/Uncharted: The Nathan Drake Collection.Vor kurzem hat Sony die Aktion wieder reanimiert und aktuell kann man sich bis Ende März kostenlos die PS4-Neuauflage von Ratchet & Clank sichern. Der Clou dabei: Das ist nicht an PlayStation Plus-Abo geknüpft, sondern gilt für jeden Besitzer einer PlayStation 4 oder Play­Sta­tion 5 . Das Jump&Run-Spiel war hier allerdings keine einmalige Sache, sondern eher der Auf­takt einer Aktion, die es durch­aus in sich hat.Denn ab dem 25. März 2021 (bis zum 23. April) wird Sony insgesamt zehn Games ver­schen­ken und da sind einige Titel dabei, die man haben sollte, ja haben muss - jedenfalls, wenn man sie nicht schon besitzt. Denn ab Donnerstag nächster Woche bekommen PS4- und PS5-Besitzer ABZÛ, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica und The Witness be­reit­ge­stellt, zusätzlich gibt es die PSVR-Titel Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper und Paper Beast.Bei letzteren ist natürlich ein entsprechendes Headset erforderlich, doch wie bei Ratchet & Clank gilt: Ein PlayStation Plus-Abo ist nicht erforderlich. Es gibt auch keine zeitlichen Re­strik­ti­o­nen, die Spiele bleiben, einmal in der Bi­bli­o­thek, dauerhaft im Besitz der Spieler.Das Highlight des Play at Home-Programms folgt am 19. April 2021. Denn ab diesem Tag gibt es bis Mitte Mai mit Horizon Zero Dawn Complete Edition einen absoluten Megahit der PS4-Ära. Davon profitiert sicherlich auch Sony, denn in diesem Jahr soll die Fortsetzung "Forbidden West" starten. Wer das Spiel noch nicht hat, wird aber natürlich mehr als froh sein.