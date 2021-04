iPad Pro, AirPods 3 & Co: Apple bestätigt Spring-Event am 20. April

Unter dem Motto "Spring Loaded" wird am 20. April das nächste Apple-Event 2021 stattfinden. Erwartet werden unter anderem ein neues iPad Pro mit Mini-LED-Display, eine aktualisierte Variante des iPad Mini, die True-Wireless-Kopfhörer AirPods 3 und iOS 14.5

Vage Prognose: iPad Mini 6 und AirPods 3

Nachdem die Sprachassistentin Siri den Termin am kommenden Dienstag bereits prophezeit hat, folgt jetzt die offizielle Bestätigung der Apple-Keynote. Das lang erwartete April-Event findet pandemiebedingt erneut als Online-Übertragung statt und kann am 20.04. ab 19 Uhr deutscher Zeit im Livestream verfolgt werden. Da bereits die Einladung durch Apple Pencil-Zeichnungen auf neue iPads hindeuten, verdichten sich die Gerüchte rund um eine Ak­tu­ali­sie­rung des Tablet-Portfolios. Insider vermuten: Vor allem die Pro- und Mini-Familien werden nebst iOS 14.5 und iPadOS 14.5 im Mittelpunkt der Präsentation stehen.Schenkt man den vorab durchgesickerten Informationen Vertrauen, soll das Apple iPad Pro (2021) nicht nur mit einem A14X-Prozessor auf Apple M1-Niveau, sondern erstmals auch mit einem Mini-LED-Display ausgestattet werden. Die Alternative zum OLED-Bildschirm wird be­reits von vielen TV-Herstellern verwendet. Vorteile der neuen Technik liegen in einer höheren Anzahl von Dimmingzonen, einem somit verbesserten Kontrast und einer hohen Helligkeit. Vor allem bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten dürfte die neue Technologie punkten. Ab­seits davon kann mit einer Aktualisierung der Kameras, einem Thunderbolt-Anschluss (via USB-C) und einer optionalen Unterstützung des 5G-Netzes gerechnet werden.Obwohl bisher nur vergleichsweise handfeste Leaks zur iPad Pro-Familie vorliegen, werden die Gespräche in der Gerüchteküche oft auf das iPad Mini 6 und die AirPods 3 gelenkt. Ein Up­date des kompakten iPadOS-Tablets und den True-Wireless-Kopfhörern wäre zwar denkbar und überfällig, doch sollten diese Prognosen mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Das klassische iPad und sein Mini-Ableger sind die letzten Vertreter im Tablet-Sortiment des Her­stel­lers, die mit breiteren Rahmen und einem Home-Button ausgeliefert werden.In unserem großen Apple Special könnt ihr mit uns am 20. April 2021 ab 19 Uhr den Stream zum Apple-Event verfolgen und euch stets live über sämtliche Keynote-Neuheiten er­kun­di­gen. Vorab haben wir an dieser Stelle sämtliche Gerüchte und Prognosen gesammelt.