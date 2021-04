Apple iPad Pro 2021: Mini-LED-Knappheit gefährdet den April-Launch

Aufgrund einer schlechten Ausbeute soll es bei der Produktion von Mini-LED-Displays für das kommende Apple iPad Pro (2021) zu Ein­schrän­kun­gen kommen. Diese könnten für eine Knappheit des 12-Zoll-Tablets sor­gen, das Berichten zufolge noch im April erscheinen soll.

Mini-LED-Zukunft, neue Prozessoren und schneller USB-C

Wie der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman unter Berufung auf Quellen aus Zuliefererkreisen berichtet , sollen die asiatischen Produzenten mit einer un­ter­durch­schnitt­li­chen Ausbeute (Yield-Rate) bei der Fertigung kompakter Mini-LED-Bildschirme kon­fron­tiert sein. Dies soll in direkter Verbindung mit dem neuen iPad Pro stehen und dessen Vorstellung und Verfügbarkeit beeinflussen. Zwar rechnet der Apple-Experte nicht mit einer Verzögerung der Ankündigung, jedoch mit einer eingeschränkten Lieferbarkeit des be­trof­fe­nen 12,9-Zoll-Modells.Laut aktuellen Gerüchten soll Apple einzig und allein das größere Flaggschiff der diesjährigen iPad Pro-Familie mit der neuen Display-Technologie ausstatten und das kompaktere 11-Zoll-Tablet weiterhin mit der klassischen LED-Hintergrundbeleuchtung bestücken. Mini-LEDs gel­ten als Vorläufer der Micro-LED-Technik, die dank einer Vielzahl einzeln ansteuerbarer Leucht­dioden hohe Helligkeiten und tiefere Schwarzwerte ermöglichen. Vor allem im TV-Bereich gilt sie in diesem Jahr als gute Alternative zur ebenfalls beliebten OLED-Technologie.Abseits der Display-Knappheit unterstreicht der neue Bericht die vorab verbreiteten Gerüchte zum iPad Pro (2021). Schenkt man den Informationen Vertrauen, wird Apple in diesem Jahr auf einen verbesserten A14X-Chip (Name unbestätigt) setzen, welcher der Leistung des kürzlich für Macs vorgestellten M1-Prozessors sehr nahe kommen soll. Ebenso könnte der US-amerikanische Hersteller den USB-C-Port dank Thunderbolt-Technik verbessern und somit Anschlussmöglichkeiten für weiteres Zubehör bieten. Vorab sollen zudem bereits erste Bilder die neuen iPad Pro-Dummies zeigen.