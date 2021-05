AirPods 3 noch dieses Jahr, 2022 AirPods Pro mit Fitness-Funktionen

Apple will definitiv noch in diesem Jahr die dritte Generation seiner extrem erfolgreichen drahtlosen Kopfhörer AirPods auf den Markt bringen, so ein Bericht aus den USA. Obendrein sollen 2022 neue AirPods Pro auf den Mrakt kommen, die dann Fitness-Features mitbringen.

Neue AirPods Pro 2 mit Design wie Galaxy Buds von Samsung?

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf seine normalerweise bestens informierten Quellen berichtet, plant Apple tatsächlich noch im Jahr 2021 die Einführung der AirPods der dritten Generation. Eigentlich wurde damit schon anlässlich der jüngsten Apple-Events gerechnet, doch daraus wurde bekanntermaßen bisher nichts.Jetzt ist von einem baldigen Launch die Rede, wobei das Design der drahtlosen In-Ear-Kopfhörer weitestgehend dem entsprechen soll, was man bereits von den früheren Ausgaben kennt, wobei die "Stiele" der neuen AirPods-Ausgabe etwas kürzer ausfallen und somit eher denen der aktuellen AirPods Pro ähneln sollen.Für das kommende Jahr plant Apple dem Bericht zufolge die zweite Generation der Apple AirPods Pro. Diese könnten optisch durchaus den kürzlich geleakten Apple Beats Buds ähneln, also im Grunde ein Design mitbringen, das an die Samsung Galaxy Buds erinnert. Dabei würde der "Stiel" an den Kopfhörern wegfallen, so dass die Kopfhörer insgesamt deutlich kompakter ausfallen.Noch soll das Design aber nicht in Stein gemeißelt sein. Stattdessen erprobt Apple angeblich derzeit verschiedene Varianten, darunter auch die hier beschrieben. Apple will zusätzlich auch die Features der kommenden AirPods Pro 2 erweitern, so dass die ohnehin schon enthaltenen Bewegungssensoren auch für Fitness-Tracking-Funktionen herhalten können. Denkbar wäre, dass sie zum Beispiel auch Daten für das Zählen von Schritten oder das Tracking anderer Arten der Bewegung aufzeichnen.Zu den Gerüchten rund um eine günstigere Variante der Apple AirPods Max ist zu hören, dass ein solches Vorhaben derzeit nicht verfolgt wird. Hintergrund ist die hohe Nachfrage bzw. die schlechte Verfügbarkeit des aktuellen Modells, so dass Apple keinen Grund hätte, das Interesse mit einer billigeren Ausgabe anzufachen. Stattdessen soll eher mit neuen Farbvarianten der AirPods Max in ihrer derzeigen Form zu rechnen sein.