Apple iOS 14.5 ist fertig: Golden Master veröffentlicht, Release 20.4.

Apple hat eine weitere Vorab-Version für iOS 14.5 veröffentlicht. Der Beta-Test nähert sich mit diesem Update dem Ende zu - laut den der­zeitigen Informationen handelt es sich um den Golden Master oder zu­mindest um einen ernsthaften Release-Kandidaten.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Das wäre dann gut im Zeitplan, denn es wird nach der Ankündigung des nächsten Apple-Events, welches am 20. April stattfinden wird , höchste Zeit, dass das Update bereit ist. Aber Apple ist endlich auf der Zielgeraden für die Fertigstellung von iOS 14.5. Mit der Veröffent­lichung der achten Beta für Entwickler sieht es so aus, als das Apple fertig ist und auch alle noch bekannten Fehler bereinigen konnte. Das Update ist auch bereits schon im öffentlichen Testprogramm verfügbar. Zu den Änderungen ist wenig bekannt, bis auf Fehlerbehebungen soll es keine weiteren Änderungen geben. Die neue Buildnummer lautet 18E5199a. Auch für watchOS, tvOS und iPadOS 14.5 gibt es heute jeweils eine neue Betaversion für Entwickler.Die neue Aktualisierung steht jetzt als Update zur Verfügung. Registrierter Nutzer beziehen die neue Version einfach als Over-the-Air-Aktualisierung. Wer sich noch nicht für das Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen und mit in die Betaphase einsteigen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID.Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Apple warnt daher auch bei jeder neuen Runde im Betatest, dass man besser nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests nutzen sollte. Da iOS 14 ab dem iPhone 6s unterstützt wird, hat der eine oder andere da vielleicht auch noch etwas Passendes in der Schublade.