Eierlegende Wollmilchsau: Kombiniert Apple TV, HomePod und iPad?

Berichten zufolge soll Apple an einem neuen Smart-Home-Produkt ar­bei­ten, das den Apple TV, HomePod und ein iPad-Display samt FaceTime-Kamera in einem All-in-One-Produkt verbindet. Ähnlich hat es Amazon mit dem Echo Show 10 vorgemacht, der jetzt erscheint.

Nicht wirklich neu, aber viel besser?

Mit dem Nest Hub und dem Echo Show 10 haben die Konkurrenten Google und Amazon bereits zwei smarte Lautsprecher im Angebot, die mit einem vergleichsweise großen Display ausgestattet werden und sich somit für deutlich mehr Einsatzzwecke im Smart Home an­bie­ten als ein HomePod. Wie der Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet , soll auch Apple an zwei ähnlichen Geräten arbeiten, welche die Produktbereiche Audio und TV miteinander verbinden. Dafür hatte der Konzern bereits im letzten Jahr die einst getrennten Ent­wick­lungs­ab­tei­lun­gen zusammengelegt.Gurman will in Erfahrung gebracht haben, dass Apple vorrangig an einem HomePod mit integriertem Apple-TV-Modul arbeiten soll, der am besten mit dem Amazon Fire TV Cube vergleichbar wäre. Ein zweites Produkt könnte ein zusätzliches Display im iPad-Format mitbringen, um dem Amazon Echo Show 10 Konkurrenz zu machen. Letzteres Konzept könnte zumindest in Hinsicht auf Apples HomePod-TV-Kombo als eierlegende Wollmilchsau eingestuft werden, sollten die softwareseitigen Möglichkeiten eines Apple TVs oder gar iPads inklusive FaceTime-Videoanrufe untergebracht werden.Wie Google und Amazon zeigen, würde Apple keinen gänzlich neuen Ansatz verfolgen. Der US-amerikanische Hersteller ist jedoch bekannt dafür, gerade Nischenprodukte aufzugreifen und zu perfektionieren. Fraglich ist jedoch, mit welchem Preisschild Apple die kommenden Smart-Speaker und Smart-Screens versehen wird. Mit den AirPods Max zeigt man aktuell, dass trotz beliebter Konkurrenz­produkten von Bose, Sony und Co. nicht davor zurück­ge­schreckt wird, einen mehr als doppelt so hohen Marktpreis zu veranschlagen. Der HomePod Mini hingegen zeigt, dass Apple gleichzeitig versucht die Mittelklasse abzudecken.