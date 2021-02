Apple AirPods 3: Erste Bilder der neuen Kopfhörer sind aufgetaucht

Die Gerüchte rund um die neuen Apple AirPods 3 verdichten sich, nach­dem jetzt auch erste Bilder der kabellosen Kopfhörer im Netz aufgetaucht sein sollen. Auf Renderings sind die im Frühjahr 2021 erwarteten In-Ears als möglicherweise abgespeckte AirPods Pro zu sehen.

Langsam aber sicher: Ohne ANC hin zum In-Ear-Portfolio

Die kabellosen Kopfhörer jetzt für 129 Euro

Der US-amerikanische Hersteller ist bekannt dafür, die Technik und das Design seiner oft preis­in­ten­si­ven High-End-Produkte im Verlauf der Zeit in einem, für Apple-Verhältnisse günstigen, Mittelklasse-Bereich anzusiedeln. Ähnlich könnte es den AirPods 3 ergehen, die in den näch­sten Monaten auf Basis der aktuellen AirPods Pro vorgestellt werden sollen. Leaks von 52audio zeigen vorab einer möglichen Präsentation im Frühjahr die ersten Bilder der "neuen" Wireless-Headphones, die kaum Überraschungen bereithalten.Geht es nach den Insidern, gleichen sich die AirPods 3 und AirPods Pro wie ein Ei dem an­de­ren. Optische Unterschiede sind in diesem Fall nur am Ladecase der Kopfhörer festzustellen, das in diesem Jahr kompakter ausfallen soll. Technisch könnte der Unterschied zwischen der dritten Generation klassischer AirPods und der Pro-Variante nur darin liegen, dass Erstere auf eine aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, kurz ANC) verzichten. Von der Namensgebung her wäre somit auch die Vorstellung der "AirPods Pro Lite" denkbar.Der Wechsel von einem offenen Design hin zum kompletten In-Ear-Lineup dürfte nicht jedem AirPods-Fan gefallen. Die Chancen stehen also gut, dass Apple auch die zweite Generation seiner kabellosen Kopfhörer weiterhin anbieten wird. Hier dürfte auch der Preis eine große Rolle spielen. Schließlich sind die AirPods 2 aktuell bereits für circa 120 Euro zu haben, während die neuen AirPods 3 oder AirPods Pro Lite aller Voraussicht nach die 200-Euro-Grenze über­schrei­ten werden. Da sich Apple im Vorfeld nicht zu Gerüchten äußert, sollten diese bis zur Vorstellung mit Vorsicht genossen werden.