Neue Dimensionen: Apple lädt zum Special Event ein, das wird erwartet

Apple hat die Einladung für das nächste Special Event verschickt: Wie schon vermutet wird es einen zweiten Herbst-Termin mit Neuvorstellungen geben, und zwar bereits am kommenden Montag, den 18. Oktober. Was dann kommen wird, ist unbekannt.

Gerüchte um die neuen Rechner

Livestream ab 19 Uhr deutscher Zeit

WinFuture wird euch am Montag auf dem Laufenden halten und von den interessantesten Neuerungen berichten. Was erwartet ihr noch von dem Special Event?

Apple

Das Motto des kommenden Special Events lässt Großes erahnen - oder vielleicht auch etwas komplett Neues? Denn in der an die Presse versendeten Einladungen überschreibt Apple das Event mit den Stichworten "Neue Dimensionen" . Diese neuen Dimensionen könnten die MacBook Pros betreffen. Schon seit längerem hält sich das Gerücht, dass Apple noch in diesem Jahr das MacBook-Lineup erneuern will und dazu unter anderem ein MacBook Pro mit 14 Zoll und eines mit 16 Zoll vorstellen wird. Das Modell mit 14 Zoll-Größe wäre dann der nächste "Format"- oder "Dimensions"-Wechsel. Aktuell gibt es nur 13 Zoll-Modelle. Hinweise auf die neue Größe gab es unter anderem in einer Beta-Version von MacOS Monterey.Die neuen Laptops sollen dazu neben einen neuen Apple-eigenen Chip (M1X-Prozessor) dann Mini-LED-Technologie erhalten. Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, wird man schon in weniger als einer Woche wissen. In diesem Jahr hatte sich dabei interessanterweise gezeigt, wie falsch die Leaker bei all den Gerüchten zum iPhone und iPad lagen. Vermutlich werden wir auch beim nächsten Apple-Event eine entsprechende Überraschung erleben.Es handelt sich dabei wieder um ein Streaming-Event. Es wird bereits in der kommenden Woche, am Montag, dem 18. Oktober ab 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Die Veranstaltung selbst findet wie gehabt im Steve Jobs Theater auf dem Apple Park Campus in Cupertino statt, wer möchte, kann sich weltweit per Stream mit dazu schalten. Ob noch weitere Hardware vorgestellt wird, ist unklar. Sicherlich wird es aber noch neue Informationen zum Start des neuen Betriebssystems MacOS Monterey geben.