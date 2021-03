Startschuss: Samsung Neo QLED-TVs mit Mini-LEDs jetzt erhältlich

In Deutschland fällt jetzt der Startschuss für die neuen Samsung Neo QLED-Fernseher mit modernen Mini-LEDs. Die beliebten 4K-Modelle mit 120 Hz und Quantum-Matrix-Technologie sind ab sofort in Größen von 55 bis 85 Zoll bei Media Markt erhältlich. (Anzeige)

Egal ob Streaming oder linear: Die nächste Generation des Fernsehens

Optimiert für das Gaming mit den neuen Next-Gen-Konsolen

Mini-LED-Fernseher günstig bei Media Markt

Mit den Neo QLED-TVs samt Mini-LED-Beleuchtung beginnt für Samsung eine neue TV-Ära. Die nächste Generation des Fernsehens besticht durch hohe Helligkeiten, intensive sowie akkurate Farben und einem grandiosen Schwarzwert für die kontraststarke Farb­ton­dar­stel­lung im nochmals verbesserten HDR10+. Gepaart mit innovativem Sound, der neuen Neo Quantum-Rechenpower und einem ultraschlanken Design wird das Wohnzimmer in diesem Jahr zum Kinosaal und zur perfekten Gaming-Zentrale.Die Kombination aus der neuen Quantum-Matrix-Technologie, der Mini-LED-Beleuchtung und dem neuen Neo Quantum-Prozessor 4K sorgt dafür, dass stets die beste Bildqualität mit einer satten Helligkeit von bis zu 2000 Nits erreicht wird. Und das ganz egal ob man sich den neuesten Netflix-Streifen ansieht oder klassisch linear das Abendprogramm genießt. Die Samsung Neo QLED-Fernseher versprechen eine große Tiefenwirkung und enorm hohe Farbkontraste, die konventionelle LED-Fernseher in den Schatten stellen. Deep Learning AI unterstützt zudem dabei, niedriger auflösendes Material in brillante 4K-Qualität zu skalieren.Nicht nur in Sachen Bildqualität hat Samsung in diesem Jahr die Nase vorn, auch der Sound der neuen Smart-TVs überzeugt auf ganzer Linie. Ein objektverfolgender und raum­op­ti­mier­ter Sound sorgt für einen virtuellen Surround-Klang, der einen noch tiefer in Filme und Serien eintauchen lässt. Mit Hilfe des Active Voice Amplifiers passen die neuen Mini-LED-Fernseher von Samsung zudem die Lautstärke den Umgebungsgeräuschen im Raum an und sorgen dafür, dass auch weiterhin wichtigen Dialogen gefolgt werden kann. Somit genießt man stets den besten Sound, egal wo sich der Fernseher im Haus befindet.Besitzer einer Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5) kommen mit den neuen Samsung Neo QLED-TVs voll und ganz auf ihre Kosten. Die modernen Fernseher setzen auf HDMI 2.1 und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bei hoher 4K-Auflösung und unterstützen somit sämtliche Features der neuen Konsolen von Microsoft und Sony. Mit Hilfe der vorinstallierten Game Bar können Spieler ihr Gameplay analysieren und Funktionen wie die der Variable Refresh Rate (VRR), FreeSync Premium Pro, HDR und Co. selbst bestimmen. Eine au­to­ma­tisch niedrige Latenz (ALLM) hilft abschließend dabei, ein flüssiges Spielen zu unterstützen.