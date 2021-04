Lieferprobleme nun auch bei WLAN-Routern: Kunden müssen warten

Die Nachricht über Nachschub-Probleme von Chips und anderen tech­ni­schen Bauteilen in der Elektro-Branche ist nicht neu - wir berichteten von den Auswirkungen. Doch nun trifft es vermehrt WLAN-Router und zwar unter anderem, da sich Provider verstärkt mit Geräten eindecken.

Home-Office lässt Nachfrage steigen

RouterPassView - Router-Passwörter auslesen

Das geht aus einem Bericht des Nachrichtenmagazins Bloomberg hervor. Demnach verzögern sich aktuelle Lieferungen von WLAN-Routern um mehrere Wochen. Das stellt die Provider vor massive Probleme, die wiederum mit erhöhten Bestellungen reagieren, um weitere Engpässe zu vermeiden. Die Angabe mehreren Wochen Verzögerung ist dabei noch eine geringe Verschiebung der Lieferungen. Der in Taiwan ansässige Hersteller Zyxel hat noch größere Probleme. Einige Provider in den USA berichtet laut Bloomberg sogar von Lieferaufschüben, die jetzt schon bei mehr als 60 Wochen liegen - also länger als ein Jahr Wartezeit. Das Problem dabei: Wenn Netzbetreiber nicht den passenden Router mitliefert, kann er keine neuen Kunden mehr in sein Netz aufnehmen und riskiert Umsatzeinbußen auf dem hart umkämpften Breitbandmarkt.Die Lieferketten sind zu einem Problem ge­worden, weil die teils doch drastischen Pro­duktionsstillstände durch den Coronavirus vor einem Jahr aufgrund eines anhaltenden Nachfrageschubs nach besseren Breitband­geräten für das Home-Office noch ver­schlim­mert wurden, erläutert Karsten Gewecke, Leiter des regionalen Europa­ge­schäfts von Zyxel gegenüber Bloomberg. Zyxel beliefert weltweit Anbieter mit speziell ange­passten Geräten. Viele der Anbieter planen nun höhere Lagervorhaltung.Das könnte dann auch Auswirkungen auf den freien Markt haben - im Grunde könnte es dazu führen, dass der Handel Probleme bekommt, freie WLAN-Router heranzuschaffen.Die Probleme machen auch vor deutschen Providern nicht halt, wie das Online-Magazins Teltarif hervorhebt. Dabei heißt es, dass die Liefer­zeiten sich um bis zu 50 Prozent verlängert haben, wie ein Kabel­netz­betreiber auf Anfrage von teltarif.de mitteilte.Die Router-Knapp­heit betrifft demnach auch FritzBoxen, wie Teltarif von Vodafone erfuhr: "Bei einzelnen Router-Modellen ist die Nach­frage der Verbrau­cher in Deutsch­land punk­tuell größer als die Verfüg­bar­keit", zitiert das Magazin den Voda­fone-Konzern­spre­cher Volker Peten­dorf. "Konkret sehen wir eine solche Situa­tion der Router-Knapp­heit aktuell bei einzelnen Modellen von AVM (7590 und 6591)." Nicht jeder Kunde könne sofort sein Wunsch­modell bekommen. "Er muss unter Umständen auf andere Modelle/Hersteller auswei­chen, wenn er sofort einen neuen Router für höhere Geschwin­dig­keiten (also ein Band­breiten-Upgrade) haben möchte", so Peten­dorf.