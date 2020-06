Fraunhofer Institut: Kein Router ist ohne Sicherheitsmängel

Das Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) kommt in einer Untersuchung von Routern für Privatanwender zu einem überraschenden Ergebnis. Kein einziges der getesteten Geräte war ohne Sicherheitsmängel.

Es fehlt an Updates gegen bekannte Sicherheitsprobleme

Dieses Ergebnis schockiert und überrascht gleichermaßen, denn besonders auf dem Markt für Endverbraucher wird immer gern mit dem Hinweis auf die Sicherheit der Geräte ge­worben. Doch was genau haben die Forscher des FKIE nun untersucht? Sie haben sich bei 127 Routern zunächst angesehen, inwieweit die Hersteller bereits bekannte Sicherheits­lücken geschlossen haben. Bei 117 konnten sie die Firmware komplett extrahieren und sich so ein umfassendes Bild über die Sicherheit der Geräte machen.Dabei kam heraus, dass rund ein Drittel der Geräte in den vergangenen zwölf Monaten kein einziges Update erhalten haben - da dann auf dem neuesten Stand der Sicherheit zu bleiben erscheint aussichtslos. Ein Gerät im Test war negativer Spitzenreiter mit 2000 Tagen, also deutlich mehr als 5 Jahre, ohne ein Update.Im Bericht heißt es:Nichtsdestotrotz scheinen die Anbieter bei der Sicherheit unterschiedliche Prioritäten zu setzen, so das Fraunhofer Institut.Das Ergbnis der Untersuchung gibt es als PDF (englischsprachig).