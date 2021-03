Samsung Neo QLED: Neue Mini-LED-TVs jetzt mit 500 Euro Cashback

(Anzeige) Samsung gehört zu den ersten TV-Herstellern, die ihre Fernseher mit der revolutionären Mini-LED-Technik ausstatten. Dabei bieten die 4K-Modelle der Neo QLED-Serie nicht nur die beste Bildqualität, son­dern auch ei­nen Cashback von bis zu 500 Euro bei Media Markt.

Beste Wahl für Filme, Serien, klassisches TV und Next-Gen-Konsolen

Mini-LED-Fernseher günstig bei Media Markt

Intensive Farben, kontraststarkes HDR10+, hohe Helligkeiten sowie grandiose Schwarzwerte - Und das alles ganz ohne Burn-In. Denn die Zukunft des Fernsehens heißt nicht OLED, son­dern Mini-LED. Samsung hat die Zeichen der Zeit erkannt und gilt mit den neuen Neo QLED-TVs schon jetzt als Vorreiter der Branche. Dabei ist es nicht die Display-Technologie alleine, die Film-Enthusiasten zu überzeugen weiß. Der Hersteller kombiniert ein erstklassiges Bild mit innovativem Sound, einem neuen Quantum-Prozessor, künstlicher Intelligenz und einem ultraschlanken Design.Wer hohen Wert auf eine brillante Bildqualität legt, kommt mit den neuen Samsung Neo QLED-Modellen voll und ganz auf seine Kosten. Die Quantum-Matrix-Technologie führt in Kombination mit der revolutionären Mini-LED-Beleuchtung und einer satten Helligkeit von bis zu 2000 Nits die erste Liga der Premium-Fernseher an. Der Hersteller selbst verspricht eine "", mit denen konventionelle LED-Fernseher nicht mithalten können. Selbst bei niedrig auflösendem Material - zum Beispiel bei linearen TV-Sendern - erreicht die Neo QLED-Serie mit Hilfe von Deep Learning AI und dem leis­tungs­star­ken Quantum-4K-Prozessor eine grandiose Upscaling-Qualität.Die Anschaffung der Samsung Neo QLED-Fernseher lohnt nicht nur für Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co., sondern vor allem auch für das Next-Generation-Gaming. In Kom­bi­na­tion mit einer Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5) entfalten die Smart-TVs ihr volles Potenzial. Die komplette Baureihe setzt auf das moderne HDMI 2.1 und eine hohe Bild­wie­der­hol­ra­te von bis zu 120 Hz bei voller 4K-Auflösung. Ebenso sind Features wie eine Variable Refresh Rate (VRR), FreeSync Premium Pro, Gaming-HDR und eine besonders niedrige Latenz (ALLM) an Bord. Noch nicht genug? Dann personalisiert euer Spielerlebnis einfach selbst über die vorinstallierte Game Bar.Wer bis zum 30. April 2021 im Online-Shop von Media Markt einen der neuen Samsung Neo QLED-Fernseher bestellt, erhält vom Hersteller einen Cashback in Höhe von bis zu 500 Euro. Selbst die Einsteiger­modelle mit kompakter 50- oder 55-Zoll-Diagonale profitieren min­des­tens von einem 80-Euro- oder 100-Euro-Preis­nach­lass. Nach dem Kauf könnt ihr euer Gerät bis spätestens 31. Mai 2021 direkt bei Samsung registrieren und erhaltet euren Bonus kurze Zeit später. Somit ist es nicht nur aufgrund der revolutionären Technik ratsam direkt zu­zu­schla­gen, sondern auch aufgrund des Cashbacks zum Deutschland-Start der Mini-LED-TVs.