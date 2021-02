LG OLED & QNED-TV 2021: Preise und Verfügbarkeit für Deutschland

Nach der Vorstellung neuer OLED- und Mini-LED-Fernseher anlässlich der CES 2021 äußert sich der südkoreanische Hersteller LG zu den Preisen und der Verfügbarkeit seiner kommenden Smart-TVs. Im Frühjahr und Sommer kommen diese ab 1649 Euro nach Deutschland.

Premium-Ausstattung in nahezu allen Modellen

Preise und Verfügbarkeit der LG OLED-Fernseher 2021

OLED88Z19LA.AEU (88 Zoll) ab Mai für 29.999 Euro

OLED77Z19LA.AEU (77 Zoll) ab Mai für 19.999 Euro

OLED77G19LA.AEU (77 Zoll) ab April für 6.499 Euro

OLED65G19LA.AEU (65 Zoll) ab April für 3.499 Euro

OLED55G19LA.AEU (55 Zoll) ab April für 2.399 Euro

OLED83C17LA.AEU (83 Zoll) ab Juni für 7.999 Euro

OLED77C17LB.AEU (77 Zoll) ab April für 5.299 Euro

OLED65C17LB.AEU (65 Zoll) ab April für 2.799 Euro

OLED55C17LB.AEU (55 Zoll) ab April für 1.999 Euro

OLED48C17LB.AEU (48 Zoll) ab April für 1.649 Euro

OLED77B19LA.AEU (77 Zoll) ab April für 4.999 Euro

OLED65B19LA.AEU (65 Zoll) ab April für 2.699 Euro

OLED55B19LA.AEU (55 Zoll) ab April für 1.799 Euro

Preise und Verfügbarkeit der LG Mini-LED-Fernseher 2021

86QNED999PB.AEU (86 Zoll) ab Mai für 9.999 Euro

86QNED919PB.AEU (86 Zoll) ab Juni für 6.999 Euro

75QNED999PB.AEU (75 Zoll) ab Mai für 6.999 Euro

75QNED919PB.AEU (75 Zoll) ab Juni für 4.599 Euro

65QNED999PB.AEU (65 Zoll) ab Juli für 4.999 Euro

65QNED919PB.AEU (65 Zoll) ab Juli für 2.499 Euro

Jetzt beim Kauf von 4K-Fernsehern sparen!

LG

In diesem Jahr startet LG nicht nur mit neuen NanoCell- und OLED-Modellen, sondern bringt mit der QNED-Baureihe erstmals Fernseher mit Mini-LED-Beleuchtung auf den Markt. Auf­ge­teilt in fünf Preis- und Leistungsklassen spricht das Unternehmen mit Formaten zwischen 48 bis 88 Zoll sowohl Einsteiger- als auch High-End-Interessierte im Premium-Segment an. Vor allem die vergleichsweise günstige B-Serie erfreute sich im letzten Jahr großer Beliebtheit. Die preisintensivere G-Serie erhält ab April zudem erstmals ein so genanntes Evo-Panel, welches die Helligkeit der OLED-TVs deutlich erhöhen soll.Im Mittelpunkt der meisten neuen LG OLED- und Mini-LED-Geräte stehen Features wie ein 120-Hz-Display mit 4K- und 8K-Auflösungen, AMD FreeSync Premium (VRR), HDMI 2.1, ALLM und Co. In den unterschiedlichen Preisklassen teilen sich zudem die vierten Ge­ne­ra­tio­nen der Alpha9- und Alpha7-Chips auf, die für den Antrieb der Fernseher und das Upscaling per künstlicher Intelligenz (KI/AI) verantwortlich sind. Abseits der neuen Evo-Technologie und des jeweiligen Designs der Modelle, dürfte es zwischen den verschiedenen Serien be­kannt­lich ebenso Unterschiede hinsichtlich der Panel-Qualität geben.