Samsung OLED-TVs 2023: Preise und Verfügbarkeit angekündigt

Nach der offiziellen Vorstellung im Januar gibt Samsung jetzt die europäischen Preise seiner neuen OLED-Fernseher S95C und S90C bekannt. Die Smart-TVs mit verbessertem QD-OLED-Panel starten ab 1999 Euro und zeigen sich mit Diagonalen zwischen 55 und 77 Zoll.

Samsung OLED-TVs 2023: Preise und Verfügbarkeit

S90C (GQ55S90C) - 55 Zoll - 1999 EUR - März 2023

Samsung S95C und S90C: Die Unterschiede

Zusammenfassung Preise und Erscheinung neuer Samsung OLED-TVs für 2023 angekündigt

QD-OLED-Panels, 55-77 Zoll, bis 2000 Nits - ab März/April 2023

144 Hz, Neural-Quantum-Prozessor-4K, Dolby Atmos, HDR10+

Tizen OS 7.0, Gaming Hub - Nvidia GeForce Now, Cloud-Gaming

Anschlüsse des S95C in One Connect Box - schlanker für Wandinstallation

Wurden anlässlich der zurückliegenden Consumer Electronics Show noch keine Preise kommuniziert, verschafft Samsung uns nun ein erstes Bild. Der südkoreanische Hersteller nennt die Preise für den gesamteuropäischen Raum, die aller Voraussicht nach auch für Deutschland gelten dürften. Zeitgleich wird über die Verfügbarkeit der neuen OLED-Fernseher Samsung S95C und Samsung S90C gesprochen.Zur CES 2023 kündigte Samsung die Anhebung der Helligkeit seiner QD-OLED-Panels auf bis zu 2000 Nits und einen gleichzeitig sinkenden Stromverbrauch im Normalbetrieb an. Zudem stehen weiterhin Features wie eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz, der Neural-Quantum-Prozessor-4K, Dolby Atmos, HDR10+ und das Tizen OS 7.0 samt Gaming Hub für Nvidia GeForce Now , Microsoft Cloud-Gaming und Co. im Mittelpunkt.Wie die Kollegen von 4KFilme berichten, ergeben sich bei einer Preisdifferenz von 500 bis 800 Euro lediglich Klang- und Designunterschiede im Vergleich der Modellreihen Samsung S95C und S90C. Das Flaggschiff setzt bei seinen internen Lautsprechern auf einen 4.2.2-Sound bei 70 Watt, der S90C lediglich auf einen 2.2.2-Klang bei 60 Watt. Da die Anschlüsse der Samsung S95C erneut in eine One Connect Box ausgelagert wurden, ist der Fernseher zudem schlanker. Ein Vorteil für die Wandinstallation. Die verbauten QD-OLED-Panels und infolgedessen die Bildqualität sollen hingegen identisch sein.