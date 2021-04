Flight Simulator: Das große World Update 4 erscheint am 15. April

Microsoft und Asobo aktualisieren den Zeitplan des Flight Simulator und bestätigen die Veröffentlichung des nächsten World Update 4 für den 15. April 2021. Im Vorfeld der Aktualisierung für die Regionen Frankreich und Benelux findet ein passendes Twitch Q&A mit den Entwicklern statt.

Q&A-Session soll Pläne für den Sommer 2021 enthüllen

Wie aus der neuen Development-Roadmap hervorgeht, erscheint das World Update 4 mit leichter Verspätung voraussichtlich in der Nacht vom 15. auf den 16. April (Donnerstag / Freitag). Neben diversen Verbesserungen an Flugzeugen, Flughäfen und der Stabilität des Flight Simulators, steht das grafische Aufpolieren von Städten, Landschaften und Se­hens­wür­dig­kei­ten der europäischen Länder Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg im Mittelpunkt des großen Patches. Bereits im Vorfeld veröffentlichte Microsoft einen kurzen Trailer, der auf das Update einstimmen soll.Bisher halten sich die Entwickler des Asobo Studio mit Prognosen über den April hinaus zurück. In einer Fragerunde (Q&A) auf Twitch möchte man jedoch im Detail über das neue World Update 4 und anstehende Aktualisierung für den Flight Simulator sprechen. Ob im gleichen Atemzug der Zeitplan für die Monate Mai, Juni und Juli veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten. Die Twitch-Session mit Microsoft und Asobo soll am 13. April 2021 um 19:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.Abseits des anstehenden World Updates 4 ak­tu­ali­sie­ren die Entwickler die Liste an meist­ge­wünsch­ten Funktionen, über die Hob­by­pi­lo­ten unter anderem in den Flight Simulator-Foren abstimmen können. Zu den "Top Wishes" gehören zum Beispiel eine verbesserte Multi-Display-Unterstützung, das lang erwartete Replay-Feature, die Integration von Helikoptern und ein DirectX 12-Modus. Ebenso stehen Gleiter und Segelflugzeuge bei Spielern hoch im Kurs. Die Arbeiten an vielen Funktionen hat laut Roadmap bereits begonnen, sodass diese noch in diesem Jahr erscheinen könnten.