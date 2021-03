Das Suezkanal-Schiff klemmt jetzt im Microsoft Flight Simulator

Ever Given, das Schiff, dass seit Tagen den Suez-Kanal blockiert, ist freigelegt und schwimmt wieder. Wer von dem Ereignis aber nicht genug bekommen kann, findet im Microsoft Flight Simulator seine Dosis ge­bremste Weltwirtschafts-Route. Mods machen es möglich.

Ever Given findet jetzt auch seinen Platz im virtuellen Suez-Kanal

Auch Microsoft findet es klasse

Der Microsoft Flight Simulator strebt ein hohes Maß an Realismus an und kann diesen auch an sehr vielen Stellen erreichen - gerade nach den Updates in den letzten Monaten, die auch durch Fans vorangetrieben wurden. Jetzt hat sich ein Modder einen Spaß erlaubt, und macht es möglich, auch in der eigenen digitalen Welt mal so richtig schön eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt zu verstopfen.Um in den Genuss des total realistischen Suez-Kanal-Staus zu kommen, müssen dafür zwei Modifikationen installiert werden. Die Mod " Global AI Ship Traffic MSFS V1 " sorgt wie der Name vermuten lässt dafür, dass die Meere im Microsoft Flight Simulator mit Schiffen bevölkert werden. Passend zur Region werden dabei mehr als 1300 Modelle auf Routen rund um den Globus platziert.Mit der zweiten Mod " Ever Given - Suez Traffic Jam " fängt der Spaß dann aber erst richtig an. Wichtigster Baustein ist natürlich ein Containerschiff, dass den Suez-Kanal blockiert. Der Entwickler belässt es aber nicht bei dieser einfachen Anpassung. Der Stau im nördlichen und südlichen Kanal, sowie im Golf von Suez werden ebenso dargestellt wie Rettungsversuche durch Zug-Boote und Bagger.Dass auch Microsoft gefallen an der kleinen Aktion findet, zeigt dann eine kleine Geste: Mat Velloso, seines Zeichens technischer Berater von Microsoft CEO Satya Nadella, schreibt auf Twitter: "Da steckt ein Frachtschiff im Microsoft Flight Simulator fest".