Microsoft Surface Laptop 4 kommt am 27. April - Das sind die Preise

Microsoft bringt noch in diesem Monat die neuen Surface Laptop 4 auf den Markt, die dann erstmals auch in der 13-Zoll-Version mit neuen AMD-Pro­zessoren zu haben sein werden. Wir haben jetzt den Termin und erste Preisangaben zu den neuen Notebooks aufgetrieben.

Preise zum offiziellen Marktstart am 27. April 2021

Surface Laptop 4 13.5 i5 8 GB 512GB: 1499 Euro

Surface Laptop 4 13.5 i5 16 GB 512GB: 1699 Euro (?)

Surface Laptop 4 13.5 i7 16 GB 512GB: 1899 Euro



Surface Laptop 4 13.5 Ryzen 5 SE 8 GB 256GB: 1149 Euro

Surface Laptop 4 13.5 Ryzen 5 SE 16 GB 256GB: 1399 Euro



Surface Laptop 4 15 i7 16 GB 512GB: 1999 Euro

Surface Laptop 4 15 i7 32 GB 1TB: 2699 Euro (?)



Surface Laptop 4 15 Ryzen 7SE 8 GB 256GB: 1499 Euro

Surface Laptop 4 15 Ryzen 7SE 8 GB 512GB: 1699 Euro

Surface Laptop 4 15 Ryzen 7SE 16 GB 512GB: 1899 Euro

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop 4 Modell 13,5 Zoll 15 Zoll Betriebssystem Windows 10 Home Display 13,5 Zoll, 2256 x 1504 Pixel, 3:2-Format, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi 15 Zoll, 2496 x 1664 Pixel, 3:2 Format, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi CPU Intel Core 11. Generation i5-1145G7 oder i7-1185G7 CPU

AMD Ryzen 5-4680U oder Ryzen 7 4980U CPU Grafik Intel: Iris Plus Graphics 950

AMD: Radeon Graphics Arbeitsspeicher 8, 16 oder 32 Gigabyte RAM (32 GB nur Intel) Speicher 128, 256, 512 GB bis 1 Terabyte PCIe-NVMe-SSD (1 TB nur Intel) Konnektivität Surface Connect, USB A, USB C, WLAN AX, Bluetooth Besonderheiten Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel, Umgebungslichtsensor Akku 6513 mAh, 49 Wh Maße und Gewicht 308 x 223 x 14,5 mm

Intel 1,31 kg / AMD 1,25 Kg 339,5 x 244 x 14,5 mm

Intel 1,54 kg / AMD ? Kg Gehäuse gefrästes Aluminium

Microsoft

Das Surface Laptop 4 13.5 und das Surface Laptop 4 15 sehen genau so aus wie ihre Vorgänger, so dass Kunden wieder ein edles Notebook aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung bekommen, das mit hochauflösendem Touchscreen und der Option auf eine textile Oberfläche auf der Handballenablage daherkommt - zumindest in der 13,5-Zoll-Variante. Intern erfolgt eine Umstellung auf die Intel Core-CPUs der 11. Generation und neue AMD Surface Edition-Prozessoren Die einzige äußerliche Neuerung dürfte die Integration eines kleinen Fachs im Boden der Geräte sein, über das der Nutzer Zugriff auf die hier verbauten PCIe-NVMe-SSDs bekommt und diese auf Wunsch austauschen kann. Allerdings dürfte dieses Feature zumindest offiziell wie schon zuvor nur dann unterstützt werden, wenn man den SSD-Tausch von einem zertifizierten Microsoft-Partner durchführen lässt.Durch einen Fehler eines großen Online-Händlers können wir schon jetzt exklusiv für eine Reihe von Modellen der Surface Pro 4-Serie die Preise nennen. Die hier eingebundenen Bilder zeigen zudem einen ersten Blick auf offizielle Marketing-Render des Surface Laptop 4 mit 13,5-Zoll-Display und des Surface Laptop 4 mit 15-Zoll-Bildschirm - die Geräte sind jedoch äußerlich auf den ersten Blick vollkommen identisch zu ihren Vorgängermodellen.Laut den uns vorliegenden Angaben aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen wird Microsoft das Surface Laptop 4 in beiden Größenversionen ab dem 27. April 2021 offiziell auf den Markt bringen. Die Verfügbarkeit dürfte ab diesem Termin gegeben sein, wobei wir nicht wissen, ob vorher eine Launch-Veranstaltung stattfindet oder zumindest eine Pres­se­mit­tei­lung verteilt wird.Folgende Varianten des Surface Laptop 4 sind uns bisher bekannt - und das kosten sie:In Deutschland kosten die neuen Surface Laptop 4-Modelle teilweise etwas weniger, was auf die unterschiedlichen Steuersätze und Abgaben in verschiedenen europäischen Ländern zurückzuführen ist. So kostet das Surface Laptop 4 13.5 mit Ryzen 5 Surface Edition CPU von AMD , acht Gigabyte RAM und 256 GB Speicher hierzulande zum Beispiel nur 1129 Euro.Die mit einem "(?)" gekennzeichneten Varianten sind uns zwar bereits bei Online-Händlern begegnet, die Preisangaben sind jedoch eine 1:1-Umrechnung aus einer anderen eu­ro­pä­ischen Währung, so dass sie in den "Euroländern" ebenfalls leicht abweichen können.