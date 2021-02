Surface Pro 8: "Echtes" neues Microsoft-Tablet soll im Herbst erscheinen

Microsoft überraschte vor einigen Wochen mit der Einführung des Surface Pro 7 Plus , anstelle eines "echten" Surface Pro 8. Jetzt gibt es Gerüchte, laut denen das Plus-Modell nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu ei­nem im Herbst erwarteten Surface Pro 8 sein soll.

Wie Windows Latest unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, plant Microsoft angeblich die Einführung eines wirklich neuen Surface Pro-Modells für den weiteren Verlauf des Jahres. Man beruft sich auf Personen, die mit den Plänen von Microsoft vertraut sein sollen, machte aber keinerlei genauere Angaben zu ihrer Herkunft.Dem Bericht zufolge soll im Herbst, genauer gesagt im Oktober oder November, ein neues, auf Privatkunden ausgerichtetes Surface Pro 8 mit "verbesserter Hardware und überarbeitetem Design" auf den Markt kommen. Es werde keine vollständige Neugestaltung des Designs geben, aber doch merkbare Verbesserungen, so die Quellen.Unter anderem sollen neue, vor allem in Sachen Speicher besser ausgestattete Varianten geplant sein, die mit bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher daherkommen. Noch gibt es keinerlei Bestätigung für die hier genannten Informationen der Kollegen, so dass ihre Zuverlässigkeit durchaus bezweifelt werden darf.So war von manchen Beobachtern zu hören, dass es sich auch einfach nur um reine Spekulationen in Erwartung von Neuerungen handeln könnte. Man habe vielleicht einfach nur die offensichtlichsten Schlüsse auf Basis von Microsofts bisheriger Strategie und dem Verfahren bei der Einführung des Surface Pro 7+ gezogen, vermutet mancher.Das Surface Pro 7 Plus wird exklusiv für Firmenkunden angeboten, kann aber zumindest in Deutschland bei Bedarf über verschiedene Systemhäuser und Händler auch von Privatkunden erworben werden. Das Gerät brachte unter anderem die neuesten Intel-Prozessoren und eine - zumindest durch autorisiertes Personal - austauschbare SSD mit sich.