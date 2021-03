Surface Duo 2: Microsoft soll neues Smartphone im Herbst vorstellen

Neuen Berichten zufolge soll Microsoft an der Entwicklung des Surface Duo 2 arbeiten, dessen Verfügbarkeit im Herbst 2021 erwartet wird. Die zweite Generation des Dual-Screen-Smartphones dürfte dabei nicht nur schneller werden, sondern vor allem im Softwarebereich punkten.

Verbesserte Hardware und Fokus auf Software-Optimierungen

Kurz nach dem verspäteten Deutschland-Start des Surface Duo verdichten sich die Gerüchte rund um einen Nachfolger. Die Kollegen von Windows Latest berichten un­ter Berufung auf Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, über den angepeilten Release-Termin des Sur­face Duo 2. Vorbehaltlich möglicher Verschiebungen soll dieser für den Herbst dieses Jahres angesetzt sein. Die Arbeiten an einem neuen Android-Smartphone sollen die Red­mon­der bereits im zweiten Halbjahr 2020 aufgenommen haben.In der Gerüchteküche, die vorrangig durch Microsofts Stellenanzeigen der letzten Monate angeheizt wird, ist unter anderem die Rede von einem stärkeren System-on-a-Chip (SoC), einer zeitgemäßen 5G-Verbindung und einer verbesserten Kamera. Während das Grund­kon­zept des Surface Duo in der Branche positiv aufgenommen wurde, soll sich die zweite Generation jedoch vorrangig auf den Softwarebereich konzentrieren, um Funktionen bieten zu können, die über das Multitasking und Multi-Window-Apps hinausgehen. Dafür soll Microsoft sein Android-Entwicklerteam deutlich aufstocken.Für Otto Normalverbraucher dürfte zudem ein günstigerer Preis des möglichen Surface Duo 2 interessant sein. Microsofts aktuelles Dual-Screen-Smartphone ist erst seit wenigen Wochen in Deutschland erhältlich und schlägt trotz vergleichsweise alter Hardware und Google An­dro­id 10 mit mindestens 1500 Euro zu Buche. Ein Software-Update auf An­dro­id 11 wird erst für den Sommer 2021 angepeilt. Fraglich bleibt es also, ob die Redmonder ihre Pro­duk­tions­pro­zes­se innerhalb eines Jahres soweit optimieren konnten, um mit dem nächsten Smart­phone den (Premium)-Massenmarkt anpeilen zu können.