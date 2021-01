Noch unbekanntes Surface Laptop 4 taucht bei der Zertifizierung auf

Lange Zeit war es ruhig um die Gerüchte zu dem bisher noch nicht vor­ge­stellten Surface Laptop 4 . Doch jetzt gibt es neue Hinweise dazu. Sie stammen von der Bluetooth-Zertifizierung und deuten an, das die neue Generation mit Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6 kommt.

Mehr AMD-Versionen kommen

Bereits im November vergangenen Jahres berichten wir über den vermutlich schon für Anfang 2021 geplanten Launch des Surface Laptop 4. Nun wurden neue Informationen zu dem Gerät vorab veröffentlicht. Vieles deutet nun daraufhin, dass der offizielle Marktstart des Surface Laptop 3-Nachfolgers unmittelbar bevorsteht.Entdeckt wurde dabei ein Gerät mit dem Zusatz Microsofts Surface Laptop 3+. Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest mit dem Verweis auf Insider-Informationen, die schon 2020 von dem neuen Surface berichtet hatten. Laut den Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, könnte der Surface Laptop 4 nun im März oder April auf den Markt kommen.Vier Modelle des Surface Laptop 4 - mit der Modellkennzeichnung 1952, 1953, 1958 und 1959 - haben bereits die Bluetooth-Zertifizierung durchlaufen . Die Zertifizierung enthält einen Link zur Surface Laptop 3 Produktseite, was darauf hindeutet, dass es sich um den überarbeiteten Nachfolger vom Surface Laptop 3 handeln könnte. Interessant ist dabei aber, dass das "Model 1950", welches im vergangenen Jahr bei der südkoreanischen Behörde für Produktsicherheit Safety Korea geprüft worden, nicht in der neuen Liste mit auftaucht.Laut dem Bluetooth SIG Listing wird der Surface Laptop der nächsten Generation mit Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6 ausgestattet sein.Das Surface Laptop 4 soll in diesem Jahr mit weiteren AMD-Optionen auf den Markt gebracht werden. Die neue Generation AMD-Chips soll dann sowohl in der 13,5-Zoll- als auch in der 15-Zoll-Version des Notebooks verwendet werden. Im Moment verwendet nur das Surface Laptop 3 mit 15 Zoll die AMD Ryzen-Prozessoren, das 13,5-Zoll-Modell wird bislang nur mit Intel Ice Lake-CPUs angeboten.