Surface Pro 8 & Surface Laptop 4 erstmals zu sehen: LTE-Option & AMD?

Microsoft will die nächste Generation des Surface Pro und des Surface Laptop offenbar früher vorstellen, als vermutet. Zwar soll der Launch nicht mehr in diesem Jahr erfolgen, dafür aber im Januar. Jetzt sind die Geräte erstmals zu sehen und einige neue Details bekannt geworden.

Safety Korea

Wie der Twitter-User @cozyplanes feststellte, sind das Surface Pro 8 und das Surface Laptop 4 offenbar bereits von der südkoreanischen Behörde für Produktsicherheit geprüft worden. Safety Korea listet die Produkte jeweils als " Model 1950 " (Surface Laptop 4) und " Model 1960 " (Surface Pro 8) und nennt den chinesischen Vertragsfertiger Maintek Computer als Hersteller.Maintek ist seit Jahren Microsofts bevorzugter Fertigungspartner und eine Tochter des taiwanischen Konzerns Pegatron, der als Auftragsproduzent auch für diverse andere Marken wie etwa Apple arbeitet. Große Neuigkeiten bringen die Einträge bei Safety Korea freilich nicht, sie zeigen aber immerhin jeweils ein Foto des Surface Pro 8 und Surface Laptop 4. Auf den Bildern ist erkennbar, dass sich die Geräte auf den ersten Blick äußerlich nicht verändern, das Design des aus Magnesium gefertigten Gehäuses also wohl gleich bleibt.Von Windows Central gab es jedoch ein paar zusätzliche Informationen zu den beiden neuen Surface-Geräten zu hören. So soll Microsoft die Präsentation derzeit für den Januar 2021 planen. Außerdem ist davon die Rede, dass das Surface Pro 8 erstmals auch in einer Variante mit integriertem LTE-Modem angeboten werden soll.Für das Surface Laptop 4 soll außerdem auch beim kleineren Modell erstmals auch mit der Verwendung eines AMD-Prozessors zu rechnen sein. Standard sind bei beiden Modellen aber wohl weiterhin die Intel Core-CPUs der 11. Generation. Darüber hinaus plant Microsoft angeblich die Einführung einer schwarzen Ausgabe des Surface Go 2 Tablets und eine breitere Verfügbarkeit des Surface Duo Smartphone-Hybriden in mehr Ländern.