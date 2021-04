Microsoft bietet nun ganz offiziell Skins für seine Surface-Geräte an

Das Design von Surface-Geräten ist an sich kaum zu verbessern, das vom Deutschen Ralf Groene entworfene Äußerte der Microsoft-Hardware gehört zu den Highlights in dieser Sparte. Dennoch wünscht sich so mancher etwas mehr Individualität - und dieses gibt es nun offiziell.

Promis liefern die Skin-Designs

Design ist zwar stets auch Geschmackssache, dennoch kann man wohl auch ganz objektiv feststellen, dass die Surface-Geräte schlichtweg schön und edel sind. Dennoch wird sich so mancher einen Ticken mehr Farbe oder ein etwas spezielleres Äußeres wünschen. Microsoft kommt diesem Wunsch nun nach und hat eine Seite mit dem Titel WeAreOriginalByDesign gestartet, das heißt so viel wie "Wir sind originell durch Design" (via OnMSFT ).Konkret handelt es sich bei dieser Webseite um eine Kooperation mit dem bekannten Skin-Händler Dbrand. Die Seite unterstützt alle aktuellen Surface-Geräte-Reihen, also Surface Pro, Surface Laptop, Surface Laptop, Surface Book 3, Surface Go und Surface Duo. Nachdem man sein Gerät ausgewählt hat, kann man aus einer Reihe von Designs wählen.Die Designs der Skins sind - mit einer Ausnahme namens "Robot Camo", die Dbrand selbst bereitstellt - von prominenten Persönlichkeiten entworfen worden: Dabei handelt es sich um den ehemaligen Football-Profi Martellus Bennett, die Fotografin Brooke Shaden, die Rennfahrerin Collete Davis, DJ HAPA, Starkoch Fabio Viviani und Airbrush-Künstler Marcus Rivero.Die Seite erlaubt es, die einzelnen Designs auf den jeweiligen Geräten auszuprobieren, man kann also gleich sehen, wie das direkt auf der Hardware aussieht. Auf der Seite findet man auch noch weiterführende Informationen zu den Kreativen und erfährt auch, welches Surface-Gerät diese selbst im Einsatz haben.Die Skins kosten je nach Modell zwischen 26 und 50 Dollar, für die Bestellung selbst werden Kunden an die Dbrand-Seite weitergeleitet. Dort kann man auch Deutschland, Österreich und die Schweiz auswählen, der Versand sollte also auch nach Europa klappen (wir haben das allerdings nicht selbst ausprobiert).