Fire TV Stick 4K & Co.: Neues UI kommt endlich bei weiteren Geräten an

Ende 2020 hat Amazon eine neue Oberfläche für seine Fire TV-Geräte vor­gestellt. Der Rollout erfolgt aber stark gestaffelt, den Anfang machten der Fire TV-Stick der 3. Generation und der Fire TV Stick Lite. Nun sind weitere Geräte an der Reihe, allen voran der Fire TV Stick 4K.

Mittige Menüleiste

Amazon

Die Fire TV-Geräte von Amazon sind überaus populär und entsprechend viele Anwender sind von Änderungen der Benutzeroberfläche betroffen. Doch wie so viele Hersteller verteilt auch Amazon neue Soft- und Firmware langsam bzw. gestaffelt. So wurde die überarbeitete Fire TV-UI bereits im vergangenen Dezember vorgestellt, die meisten Nutzer dürfte sie aber erst jetzt zu sehen bekommen.Denn dieser Tage bekommen die wohl beliebtesten Varianten der Streaming-Geräte-Reihe von Amazon ein Update (via Deskmodder ), genauer gesagt sind es Fire TV +Stick 4K, Fire TV (3. Generation) und der Fire TV Cube. Die Ankündigung dazu gab es zwar bereits im März, doch auch hier geht es manchmal schneller, manchmal langsamer. Inzwischen scheint das Fire OS-Update aber bei den meisten Nutzern gelandet zu sein.Laut Amazon ist die neue Fire TV-Oberfläche ist das bisher größte Update des Fire TV-Erlebnisses. Das Update beinhaltet Profile, eine vereinfachte Menüleiste und die Möglichkeit, Lieblings-Apps direkt an das Menüband anzupinnen. Wer in der Menüleiste über das App-Symbol von kompatiblen Apps scrollt, erhält zudem eine Vorschau auf den App-Inhalt und kann direkt die Wiedergabe starten - ohne die App zu öffnen.Die optisch auffälligste Änderung ist der Umstand, dass die Menüleiste nun mittig platziert ist. Darüber ist eine große Header-Empfehlungen zu finden und darunter mehrere kleinere Kacheln mit Film- und Serien-Tipps platziert. Der Rollout ist mit dem jüngsten Schwung an Fire TV-Geräten noch nicht abgeschlossen, im Laufe des Jahres folgt auch noch die Unterstützung für Fire TV Stick der zweiten Generation und Fire TV Smart TVs.