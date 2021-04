OxygenOS: Verbesserungs-Update für das OnePlus 9 (Pro) verfügbar

Obwohl das OnePlus 9 (Pro) erst seit wenigen Tagen erhältlich ist, haben die Entwickler ein umfangreiches Update für das mobile Betriebssystem OxygenOS veröffentlicht. Mit der Aktualisierung profitieren die Nutzer von Verbesserungen der Kamera und dem neuesten Sicherheits-Patch.

Verbesserungen an der Kamera-Software

OxygenOS-Aktualisierung wird in mehreren Wellen ausgeliefert

OnePlus

Das Update trägt die Versionsnummer 11.2.2.2 und bringt den im März veröffentlichten Sicherheits-Patch von Google auf das OnePlus 9 sowie das OnePlus 9 Pro. Die Aktualisierung behebt viele kleinere Probleme, sodass WhatsApp-Videoanrufe und die Vibrations-Funktion in Spielen jetzt besser funktionieren. Laut MSPoweruser wurde außerdem ein Fehler behoben, der dafür gesorgt hatte, dass die Navigationsleiste von Splitscreen-Apps im Dark Mode nicht im dunklen Design dargestellt wird. Zudem wurde die Systemstabilität an sich verbessert.Neben den Fehlerbehebungen bringt das Software-Update viele Ver­bes­ser­un­gen in Zu­sam­men­hang mit der Kamera des Smartphones mit sich. So wurden die Schärfe, das Bild­rau­schen und der Weißabgleich der Hauptkamera überarbeitet. Der Weißabgleich der Front­ka­me­ra wurde ebenfalls korrigiert. Darüber hinaus wurde die Zoom-Performance verbessert. Auch an der Stabilität der Kamera sollen Op­ti­mie­run­gen vorgenommen worden sein, sodass we­ni­ger verwackelte Videoaufnahmen entstehen.Wie üblich wird das OxygenOS-Update auch dieses Mal wieder in Wellen verteilt. Damit steht die Aktualisierung noch nicht allen Nutzern zur Verfügung. Besitzer des OnePlus 9, denen das Update nicht angezeigt wird, müssen sich vermutlich noch wenige Tage gedulden. Womöglich wird die Aktualisierung angezeigt, wenn über die Einstellungen nach Updates gesucht wird.