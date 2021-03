OnePlus 9 (Pro) ab 699 Euro: Details zu Preisen und Launch-Zeitplan

Heute ist es soweit. Nach diversen Leaks und reichlich Tamtam auf Seiten des Herstellers erscheint die neue OnePlus 9-Serie. Zwar liegen bereits diverse Bilder und Details zum OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro vor, doch die Preise sind noch unklar. Wir haben jetzt die entsprechenden Infos.

OnePlus 9: Erstes Flaggschiff ohne Metallrahmen

Wie schon in den Vorjahren führt OnePlus mit dem OnePlus 9 und dem OnePlus 9 Pro gleich zwei neue Flaggschiff-Smartphones ein, wobei das Pro-Modell in einigen Punkten technische Vorteile bieten wird. Zwar haben die beiden Geräte jeweils den neuen Snapdragon 888 Octacore-SoC von Qualcomm unter der Haube und bieten eine üppige Ausstattung in Sachen Arbeitsspeicher sowie Kameramodule mit neuen Sensoren und "Hasselblad"-Branding, der Preisunterschied fällt aber dennoch deutlich aus.So kostet das OnePlus 9 in seiner günstigsten Version mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher in Europa "nur" 699 Euro. Für das OnePlus 9 Pro muss der Kunde hingegen mindestens 200 Euro mehr auf den Tisch legen. Der Einstiegspreis des Spitzenmodells aus dem Hause OnePlus liegt hierzulande nämlich bei 899 Euro. Damit sind die Preise vollkommen identisch zu den Modellen der OnePlus 8-Serie.Wer die Versionen mit mehr Speicher - beide Modelle sind optional auch mit 12 Gigabyte LPDDR5-RAM und 256 GB internem UFS-3.1-Flash erhältlich - muss wohl jeweils 100 Euro drauflegen, wobei wir dies noch nicht bestätigen können. Angesichts der aktuellen Marktlage, in der diverse Elektronikkomponenten aufgrund der enormen Nachfrage und der dadurch entstandenen Engpässe von Preiserhöhungen betroffen sind, scheint eine identische Preisstruktur durchaus überraschend.Der Preisunterschied zwischen dem OnePlus 9 5G und dem OnePlus 9 Pro 5G wird durch eine Reihe verschiedener "Einsparungen" erzielt. Neben einer reduzierten Kameraausstattung rund um die "Hasselblad"-Kameras, zu deren Natur uns bisher keine Informationen vorliegen, gibt es einen großen Unterschied, der den Preis drückt.So verzichtet der Hersteller beim OnePlus 9 erstmals in einem seiner Topmodelle auf die Verwendung eines Metallrahmens rund um das Gehäuse. Stattdessen wird ein vollständig aus Kunststoff gefertigtes Gehäuse verwendet, was die Produktionskosten ein ganzes Stück drückt.Außerdem wurden uns Informationen zum Zeitplan für die Einführung der neuen OnePlus-Smartphones zugespielt. So plant der Hersteller eine Einführung in zwei Stufen. Während das OnePlus 9 Pro bereits kurz nach der heute erfolgenden offiziellen Markteinführung bestellt und ausgeliefert werden soll, dauert es beim OnePlus 9 noch etwas länger.Das günstigere der beiden neuen Top-Smartphones kommt erst rund einen Monat später auf den Markt. Die Gründe dessen sind uns nicht bekannt, denkbar wäre aber, dass die Verfügbarkeit von Teilen für die Massenfertigung eine Rolle spielt.