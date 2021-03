T-Mobile unvorsichtig: Vollständige OnePlus 9 & 9 Pro Specs vorab

Schon bisher haben unzählige Leaks - auch exklusive auf WinFuture - viele Details zum kommenden Smartphone-Angebot von OnePlus enthüllt. Jetzt sorgt T-Mobile in den USA dafür, dass die Spezifikationen des OnePlus 9 5G und OnePlus 9 Pro im Netz landen.

OnePlus 9 5G und 9 Pro Specs sind jetzt so gut wie gesetzt

Technische Daten zum OnePlus 9 (Pro) Modell OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Display 6,5 Zoll FHD Fluid OLED 6,7 Zoll QHD+ Fluid OLED SoC Qualcomm Snapdragon 888 Speicher 8 /128GB und 12/256 GB Hauptkamera 48 MP (Sony IMX689) + 50 MP (IMX766 Ultraweitwinkel) + 2 MP 48 MP (Sony IMX789) + 50 MP (IMX766 Ultraweitwinkel) + 8 MP (Teleobjektiv) + 2 MP Frontkamera 16MP Akku 4500mAh, 65 Watt Schnellladen, 30 Watt Kabellos 4500mAh, 65 Watt Schnellladen, 50 Watt Kabellos

OnePlus

Ein Blick in das WinFuture-Special für Handys & Smartphones zeigt, dass wir euch in den vergangenen Tagen unter anderem mit einem ersten exklusiven Blick auf die neuen OnePlus-Modelle versorgen konnten. Jetzt hat T-Mobile in den USA wohl etwas zu voreilig die Informationen zu den beiden Geräten ins Netz gestellt. Wie der bekannte Leaker Evan Blass berichtet, waren die Spezifikationen zu OnePlus 9 5G und OnePlus 9 Pro für kurze Zeit in einem Tutorial-Support-Bereich einsehbar. Waren die Hardware-Spezifikationen bisher Gegenstand von recht gut abgesicherten Spekulationen - wir hatten euch unter anderem schon viele Details zum Kamera-Bereich geliefert - sorgt T-Mobile damit noch vor der offiziellen Ankündigung der Geräte dafür, dass die Gerüchteküche nicht weiter brodeln muss. Der vorausgesagte Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-SoC wird dabei ebenso bestätigt, wie die Display-Größen von 6,5 beziehungsweise 6,7 Zoll.Und genau hier zeigen die beiden Android-Modelle - auch zu sehen auf unseren Leaks - weitere Unterschiede. Das OnePlus 9 Pro wölbt das Display leicht über die Seiten, das OnePlus 9 bleibt hier vollständig flach. Auch die Auflösung unterscheidet sich: Das Pro-Modell kommt auf QHD+ (1440p), das OnePlus 9 begnügt sich mit FHD+ (1080p). Letztes kleines Unterscheidungsmerkmal laut Spec-Sheet: 30W gegen 50W kabelloses Laden.Was jetzt noch fehlt, sind die offiziellen Preise, die OnePlus für seine 9er-Smartphones aufrufen will. Allzu lang muss man aber auf dieses letzte Detail nicht mehr warten. Die Vorstellung der beiden Modelle wird für morgen, 15 Uhr deutscher Zeit, in einem Livestream erwartet.Im Anschluss haben wir euch diein einer Tabelle zusammengefasst: