Trotz Schwierigkeiten: Tesla bricht bisherigen Auslieferungs-Rekord

Tesla hat ein neues Rekord-Quartal zu vermelden. Interessanterweise wurde im Stammwerk Fremont im ersten Quartal 2021 kein einziges Model S oder Model X gebaut, da ein Refresh ansteht - dennoch lieferte Tesla so viele Autos aus wie nie zuvor.

Umstellung für Neuerungen

Die jüngsten Auslieferungs- und Produktionsergebnisse für das Q1/2021 von Tesla über­treffen die Prognosen des E-Auto-Pioniers. Laut den jüngsten Zahlen, die der Autohersteller veröffentlicht hat, wurde ein Rekord bei den Auslieferungen für ein erstes Quartal erzielt, aber das ist noch bei weitem nicht alles. Traditionell sehen Autohersteller in der Regel einen saisonalen Rückgang der Verkäufe im ersten Quartal.Tesla meldete dazu eine Reihe von Produktionsproblemen, sodass viele Experten nicht mit einem erneuten Rekord-Quartal gerechnet hatten.Tesla musste zum Beispiel die Fabrik in Fre­mont aufgrund von Problemen bei der Teile­versorgung, wie sie aktuell viele Hersteller treffen, für ein paar Tage schließen. Außerdem wird die Produktionslinie des Model S und Model X im Werk in Fremont derzeit umgerüstet, da bei beiden Modellen Design-Änderungen und Verbesserungen vorgestellt wurden, die nun umgesetzt werden. Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal daher keine Model S- oder Model X-Fahrzeuge und lieferte auch nicht viele aus.Bei den Auslieferungen kam Tesla bei den beiden Modellen auf 2.020 Stück. Ganz anders sieht es beim Model 3 und beim Model Y aus. Gebaut wurden im ersten Quartal 180.338 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden 182.780 Stück, womit Tesla auf insgesamt 184.800 Auslieferungen in Q1 kam. Tesla übertrifft damit auch den bisherigen Gesamt­aus­lie­ferungsrekord. Die Auslieferungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 110 Prozent und im Vergleich zum Vor-Quartal um 2 Prozent gestiegen.Der Autohersteller schrieb über die Ergebnisse in einer Pressemitteilung: "Im ersten Quartal haben wir knapp über 180.000 Fahrzeuge produziert und fast 185.000 Fahrzeuge ausge­liefert. Wir sind ermutigt durch den starken Zuspruch für das Model Y in China und gehen schnell zur vollen Produktionskapazität über. Auch das neue Model S und das Model X wurden außerordentlich gut angenommen, die neuen Geräte wurden im ersten Quartal installiert und getestet, und wir befinden uns in der Anfangsphase des Produktions­hochlaufs."