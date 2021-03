Microsoft bringt Farbe ins Spiel und stellt neue Xbox-Controller vor

Sony mag zwar auf der PlayStation 5 den innovativeren Controller haben, doch das Microsoft-Gamepad für die Xbox ist und bleibt für viele Gamer das beste in Sachen Ergonomie und Button-Layout. Und die Red­monder beweisen auch in Sachen Design bzw. farblicher Vielfalt mehr Mut.

Electric Volt

Daystrike Camo Special Edition

Microsoft

Schon bisher konnte man den aktuellen und im Zuge der Xbox Series X erschienenen Micro­soft-Controller in unterschiedlichen Farben kaufen. Zur klassischen Variante in schwarzer Farbe bekommt man den Xbox Wireless Controller in Weiß sowie in Rot und Blau. Diese haben natürlich auffällige Marketing-Namen, nämlich Shock Blue und Pulse Red.Dazu gesellt sich nun eine weitere Farbvariante namens Electric Volt . Hier dominiert ein leuchtendes Gelbgrün und diese Controller-Variante ist vor allem jenen Spielern zu empfehlen, die ihr Steuergerät immer wieder suchen müssen. Denn diese blendet regelrecht und entsprechend sollten zu dieser Variante nur jene greifen, die ein solch knalliges Aussehen nicht irritiert.Laut Microsoft wurde dieses Design "von Profisportler-Trikots inspiriert". Ob damit die Dortmund-Trikots der 1990er-Jahre gemeint sind, können wir an dieser Stelle nicht sagen. Was wir hingegen sicher sagen können ist, dass der Electric Volt ab dem 27. April im Microsoft Store und bei teilnehmenden Händlern ab 59,00 Euro zu bekommen ist.Der zweite neue Controller nennt sich Daystrike Camo Special Edition . Dieser kombiniert ein klassisches Camouflage-Muster mit Rot- und Grautönen. Dieser Controller hat Vorgänger, denn Microsoft hat bereits zuvor zwei Gamepads in Militärmuster (Nights Ops Camo Special Edition und Arctic Camo Special Edition) veröffentlicht.Wie der aktuelle Rote waren diese aber nur in beschränkter Stückzahl verfügbar, wer Daystrike Camo ab 4. Mai zum Preis von 64,99 Euro haben will, sollte sich also beeilen und möglichst schnell zugreifen.