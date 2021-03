Ende einer Microsoft-Ära: Xbox Live wird durch Xbox Network ersetzt

Microsoft konzentriert sich seit einer Weile auf seinen Xbox Game Pass. Das bisherige Spiele-Netzwerk des Konzerns, Xbox Live, ist hingegen schon länger ein Ballast, den Redmond loswerden muss. Und das passiert nun, denn Microsoft benennt Xbox Live in Xbox Network um.

Free-to-Play-Schranke fällt

Es gab bereits gestern Spekulationen (bzw. ist der neue Name Betatestern aufgefallen), dass Microsoft Xbox Live in Xbox Network umbenennen will und nun ist es tatsächlich so weit. Denn in den Nutzungsbedingungen von Microsoft wurde der neue Name bereits umgesetzt, ein Microsoft-Sprecher teilte gegenüber The Verge mit: "Xbox Network bezieht sich auf den zugrundeliegenden Xbox-Onlinedienst, der im Microsoft Services Agreement aktualisiert wurde."Microsoft weiter: "Das Update von 'Xbox Live' zu 'Xbox Network' soll den zugrundeliegenden Dienst von Xbox Live Gold-Mitgliedschaften unterscheiden." Wirklich überraschend ist die Umbenennung nicht, denn Berichte, wonach Microsoft sich von Xbox Live in der bisherigen Form trennen will, gab es bereits Mitte 2020.Im August des Vorjahres begann Microsoft nämlich, länger laufende Live-Abos zu entfernen, daraus schlossen die meisten, dass die Redmonder diesen Weg zugunsten des Game Pass ganz abschaffen werden. Zunächst hat Microsoft noch dementiert, nun ist das Xbox Live-Aus aber Realität - zumindest in der Form eines Rebranding.Anfang des Jahres folgte dann aber ein weiteres Verwirrung stiftendes Kapitel, denn Microsoft erhöhte den Preis für Xbox Live Gold, und zwar signifikant, ruderte aber wenig später wieder zurück. Mit der nun erfolgten Umbenennung bleibt das "neue" Xbox Network aber eine Baustelle: Denn als nächstes plant Microsoft, die Abo-Voraussetzung für Free-to-Play-Spiele wie Fortnite fallen zu lassen. Wann man diese Schranke öffnet, ist allerdings noch nicht bekannt.