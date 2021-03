Kein Aprilscherz: VW will sich in den USA auf Voltswagen umbenennen

Ja, wir wissen, dass bald der 1. April ist und nein, die Namensände­rung des Wolfsburger Konzerns ist wohl kein Aprilscherz. Denn in einer durchgesickerten Pressemitteilung (die auf 29. April datiert ist) kann man lesen, dass Volkswagen in den USA als Voltswagen auftreten will.

Voltswagen und VW

Es ist kein großes Geheimnis, dass Volkswagen eine vollständige Umstellung seines Fahrzeugangebots auf Elektroantrieb forciert. Diese steht zwar noch am Anfang, das Ende des Verbrenners ist in Wolfsburg aber beschlossene Sache. Und das hat nicht nur Folgen für die Produktpalette, sondern offenbar auch den Markenauftritt.In den USA jedenfalls soll der Konzern offenbar planen, sich auf Voltswagen umzubenennen. Das ist natürlich ein Wortspiel mit Volt und soll den neuen Elektrofokus signalisieren. Die dazugehörige Pressemitteilung ist vorab in die Hände von CNBC gelangt. Das schließt einen Aprilscherz natürlich nicht aus, man hat aber nachgefragt und von einer "mit den Plänen des Unternehmens vertrauten" Person erfahren, dass die Aussendung tatsächlich authentisch sei.In der Pressemitteilung kann man lesen, dass die Namensänderung im Mai vollzogen wird und eine "öffentliche Deklaration über die Zukunftsinvestitionen des Unternehmens in die E-Mobilität" sei. Die neue Marke soll auch eine Trennung von der Verbrennersparte signalisieren: Denn Elektroautos werden ab Mai als Voltswagen erkennbar sein, Fahrzeuge mit klassischem Motor werden das gewohnte VW tragen.Das wird sich auch auf die Farbe auswirken: Verbrenner werden im Logo das bisherige Dunkelblau beibehalten, bei Elektroautos wird hingegen Hellblau dominieren. Aktuell sind diese Änderungen nur für die USA geplant bzw. bekannt. Man kann also nur spekulieren, ob VW ähnliches auch für Europa und Deutschland vorhat. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht, denn in den USA ist Volkswagen nicht so stark verankert wie hierzulande.