Volkswagen arbeitet an Schnelllade-Option mit bis zu 170 kW für ID.3

In der Gerüchteküche gibt es ein paar interessante Neuigkeiten rund um die Elektro-Planung von Volkswagen. So soll es im kommenden Jahr ne­ben neuen Modellen auch ein weiteres Update für die Schnelllade­fähig­keit des ID.3 geben.

Zehn Minuten für 150 Kilometer

VW

VW arbeitet laut einem Bericht des Online-Magazins "Auto Car" zufolge an einem Update für den ID.3, mit dem das Fahrzeug schneller geladen werden kann. Auto Car schreibt, man "könne bestätigen", dass Volkswagen plant, die Ladegeschwindigkeit des ID 3 zu erhöhen. Mit dem Update soll der ID.3 im kommenden Juli eine 130-kW-Ladeoption erhalten, plus eine 170-kW-Option, die bis Dezember 2021 verfügbar sein wird.Mit dem schnelleren Laden kann das Elektro-Auto dann innerhalb von zehn Minuten noch einmal eine Reichweite von rund 150 Kilometer und mehr dazu laden. Diese schnellen Optionen sind vor allem für Überlandfahrten und lange Reisen wichtig, um dem Thema Elektromobilität mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu bringen - Stichwort "Reichweitenangst" und Wartezeit für die Akku-Ladung.Interessant ist das ganze aber, da die Basisversion derzeit mit nur 50 kW lädt und Kunden für die 100 kW-Ladeoption ordentlich dazuzahlen müssen. Bei den teureren Top-Modellen des ID.3 wird zwar von Haus aus schneller (100 kW) geladen, man kann aber auch da noch ein Upgrade auf bis zu 125 kW bestellen. Dann ist derzeit Ende. Inwieweit Volkswagen für das für kommendes Jahr geplante Schnelllade-Update seine Kunden dann zur Kasse bitten will, ist nicht bekannt. Von Volkswagen war bisher dazu noch nichts Offizielles zu hören.Dabei zeigt sich aber auch, dass Volkswagen in Zukunft auf Schnellladeoptionen setzt. So soll der für das Jahr 2023 geplante ID.6 schon von Werk ab die Möglichkeit für 200 kW Ladeleistung bieten.