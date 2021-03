Microsoft und Discord vertiefen Gespräche - Übernahme im April?

Microsoft und Discord sollen ihre Gespräche hinsichtlich einer Übernahme für mehr als 10 Milliarden US-Dollar intensiviert haben. Ein Abschluss des Deals wird einem neuen Bericht zufolge im Laufe des Aprils erwartet. Die Messaging-App für Gamer soll die Xbox-Sparte stärken.

Der Discord-Hype soll zukünftig nicht nur Gamer erreichen

Discord: Alternative zu Skype & Teamspeak

Die Gerüchte rund um eine Discord-Übernahme seitens Microsoft verdichten sich, nachdem bereits Anfang der Woche Insider den Verkauf der beliebten Text-, Video- und Sprachchat-Software angedeutet haben. Wie jetzt die Kollegen des Wall Street Journal (WSJ) be­rich­ten, sollen die Verhandlungen mit den Redmondern eine neue Phase erreichen, sodass von "" die Rede ist. Der mögliche Kaufpreis wird weiterhin mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar beziffert.Für Microsoft würde der Discord-Deal die größte Übernahme seit dem Kauf von LinkedIn dar­stel­len. Die Business-Plattform wurde im Jahr 2016 für 26,6 Milliarden US-Dollar über­nom­men. Weitere namhafte Akquisitionen stellen für die Redmonder unter anderem die Soft­ware-Plattform GitHub (2018) und der Anfang des Jahres für 7,5 Milliarden US-Dollar einverleibte Spieleentwickler ZeniMax (u.a. Bethesda) dar. Übernahmegespräche mit der Social-Media-App TikTok und der Online-Pinnwand Pinterest scheiterten hingegen in der Vergangenheit.Discord gehört mit mehr als 140 Millionen monatlich aktiven Nutzern zu den beliebtesten Messaging-Diensten, die sich vorrangig auf den Gaming-Bereich konzentrieren. Erst im Dezember wurde das US-amerikanische Unternehmen mit weiteren 100 Millionen US-Dollar finanziert, um über den Tellerrand der Sparte hinauszublicken und mit neuen Services auch "Nicht-Spieler" anzusprechen. Die Möglichkeit der kostenlosen Nutzung von Sprach- und Videochats machten Discord in den letzten Monaten zu einem Profiteur der weiterhin anhaltenden Coronavirus-Pandemie Bei einer möglichen Übernahme seitens Microsoft bleibt abzuwarten, wie die Redmonder Discord in ihr eigenes Xbox-Ökosystem integrieren und welche möglichen Änderungen für zahlende Discord-Nitro-Mitglieder anstehen.