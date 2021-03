Sensible Daten: Microsoft teilt Edge-Verlauf mit Windows 10-Diensten

In der jüngsten Canary-Version des auf Chromium basierenden Edge-Browsers stellt Microsoft eine neue Funktion vor, über die teils sensible Browsing-Daten mit anderen Windows-Features geteilt werden. Dazu gehören unter anderem auch der Browser-Verlauf, Favoriten und Co.

Bedenken: Ist die Windows-Suche erst der Anfang?

Nutzer der täglich aktualisierten Vorabversion von Microsoft Edge im so genannten Canary-Channel finden in ihren Profileinstellungen aktuell die Möglichkeit, "Browsing-Daten mit anderen Windows-Features gemeinsam nutzen" zu können. In einem Test wollen die Red­mon­der somit vorrangig die lokale Windows 10-Suche verbessern, die bei einer Aktivierung der neuen Funktionen essentielle Informationen aus dem Edge-Browser innerhalb der Such­vorschläge anzeigen kann.So beschreibt Microsoft die gemeinsame Nutzung von Edge Browsing-Daten mit Windows (via Deskmodder ): "Die neue Funktion steht (noch) nicht allen Canary-Nutzern des Edge-Browsers zur Ver­fü­gung. Dennoch werden bereits Stimmen laut, die Kritik hinsichtlich der Privatsphäre und des Datenschutzes äußern. Im aktuellen Fall bringt Microsoft das "lokale" Teilen von Brow­sing-Daten in Verbindung mit der Windows 10-Suche, könnte dieses jedoch problemlos auf weitere Windows-Features ausweiten. Somit werden möglicherweise sensible Daten mit bisher unbekannten Microsoft-Diensten geteilt, denen Otto Normalverbraucher am Ende des Tages kein Vertrauen schenken würden.Es bleibt offen, ob die Redmonder die neue Funktion zukünftig im stabileren Dev- und Beta-Channel anbieten werden oder gar in der finalen Version des Edge-Browser veröffentlichen. Bisher handelt es sich lediglich um einen A/B-Test, der jedoch mit weitsichtiger Vorsicht genossen werden sollte.