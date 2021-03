Edge-Browser: Microsoft legt Code-Basis aller Plattformen zusammen

Microsoft hat im Rahmen der Entwicklerkonferenz Ignite 2021 bekannt­ge­geben, dass die mobilen Edge-Apps in die Code-Basis der Desktop-Versionen des Browsers aufgenommen werden sollen. Damit sollen neue Features zukünftig auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.

Funktionen demnächst überall verfügbar

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Seitdem Microsoft den Edge-Browser auf Basis der Chromium-Engine entwickelt, haben die Redmonder das Programm fortlaufend mit neuen Funktionen ausgestattet. Die meisten Fea­tu­res wurden jedoch nur in die Desktop-Anwendungen integriert, da die mobilen Edge-Apps für iOS & Android unabhängig entwickelt wurden und nicht mit dem Code der Desktop-Ver­sio­nen verknüpft waren. Während Edge für iOS auf Webkit basiert, wurde Edge für Android auf Chromium-Basis entwickelt. Trotz gleicher Engine besitzt die App eine eigene Code-Basis.Das soll sich demnächst allerdings ändern. Laut MSPoweruser plant der Redmonder Konzern , die Code-Basis aller Edge-Builds zu­sam­men­zu­fas­sen. Somit wird auch die iOS-Variante des Browsers in Zukunft auf der Chromium-Engine basieren. Der Vorteil der Zusammenlegung be­steht darin, dass neue Funktionen wesentlich schneller in den mobilen Browser-Apps zu finden sind. Derzeit sind viele in den Desktop-Versionen verfügbare Features noch nicht in den Builds für iOS und Android enthalten.Wann die Zusammenlegung abgeschlossen sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch recht unklar. Die zuständigen Entwickler sollen bereits seit einem Jahr an der Umstellung arbeiten, sodass schon bald entsprechende Beta-Versionen für iOS und Android zur Verfügung gestellt werden dürften. Die Apps werden dann über den Play Store und Apple Test Flight angeboten.