Sony zeigt die Controller des neuen VR-Systems für die PlayStation 5

Sony hat mit PlayStation VR (PSVR) Erfolge gefeiert, denn man hat mit seinem PS4-Headset das Virtual-Reality-Erlebnis einer breiteren Nutzer­schaft ermöglicht. Vor kurzem hat der japanische Hersteller einen Nach­folger angekündigt und dazu zeigt man nun bereits den Controller.

Viel vom DualSense übernommen

Sony

Ein VR-System besteht im Wesentlichen aus drei unterschiedlichen Komponenten: Dem Headset selbst, dem Rechner bzw. der Konsole und den Steuergerät(en). Sony hat nun etwas überraschend das Design des Controllers enthüllt. In einem Blogbeitrag schreibt Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management, dass man "für VR-Erlebnisse ein stärkeres Gefühl der körperlichen Präsenz und eine stärkere Immersion ermöglichen" möchte.Laut Nishino stellen die Innovationen des DualSense Wireless-Controllers die Basis für das VR-Steuergerät dar. Dieser habe das Spielgefühl auf der PlayStation 5 tiefgreifend verändert, indem er den Tastsinn auf eine völlig neue Art und Weise ins Spielerlebnis eingebunden hat.Die VR-Controller haben - wie der DualSense - adaptive Trigger und haptisches Feedback, dazu kommen Fingerberührungserkennung, VR-typisches Tracking und ein aufgeteiltes Layout. Letzteres bedeutet, dass am linken Controller sich ein Analog-Stick, die Dreieck- und Quadrat-Tasten, eine Grip-Taste (L1), eine Trigger-Taste (L2) und eine Create-Taste befinden. Rechts sind ein Analog-Stick, die Kreuz- und Kreis-Tasten, eine Grip-Taste (R1), eine Trigger-Taste (R2) und eine Options-Taste platziert.Beim Design arbeitet man mit der Form einer Kugel. Dieses soll es den Spielern ermöglichen, den Controller bequem in den Händen zu halten und sich gleichzeitig "beim Spielen freier als je zuvor zu fühlen". Dabei habe Sony eigenen Aussagen nach auch besonders auf die Ergonomie geachtet. Nishino: "Er ist gut ausbalanciert und liegt bequem in jeder Hand. Dazu haben wir Tests mit Benutzern mit unterschiedlichen Handgrößen ausgewertet sowie Erkenntnisse aus der jahrzehntelangen Verwendung von Controllern auf allen PlayStation-Plattformen angewendet."