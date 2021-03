Sony: PlayStation 5 die am schnellsten verkaufte Konsole der USA

Inmitten einer globalen Pandemie veröffentlicht, ist Sonys PlayStation 5 laut einem Bericht des amerikanischen Marktforschungsinstituts NPD Group trotz allem die bisher am schnellsten verkaufte Konsole der US-Geschichte. Konkrete Zahlen gibt es allerdings nicht.

Trotz globaler Pandemie und Lieferengpässen konnte die PlayStation 5 (PS5) einen be­acht­lich­en Rekord aufstellen. Wie aus einem Bericht des Executive Directors des ame­ri­ka­ni­schen Marktforschungsinstituts NPD Group, Mat Piscatella, hervorgeht, ist die PS5 die bisher am schnellsten verkaufte Konsole der US-Geschichte.Dieser Rekord gilt für den in den vier Monaten seit Veröffentlichung erzielten Umsatz im di­rek­ten Vergleich zu allen anderen Konsolen. Konkrete Zahlen nannte Piscatella dabei al­ler­dings nicht. Vom Thron gestoßen wurde damit übrigens die Nintendo Switch , welche sich je­doch erneut über eine positive Entwicklung freuen darf: Laut der NPD Group konnte die Switch den höchsten Umsatz einer Konsole im Februar seit der Nintendo Wii im Jahr 2009 erzielen.Auch im Allgemeinen erreichte der Umsatz der Videospiel-Industrie in den USA im ver­gan­ge­nen Monat ein neues Hoch. Insgesamt in­ves­tier­ten US-Konsumenten im Februar 2021 mehr als 4,6 Milliarden Dollar in Konsolen-Hardware, ent­spre­chen­des Zubehör und Inhalte. Ge­gen­über dem Vor­jah­res­zeit­raum bedeutete dies ein Wachs­tum in Höhe von 35 Prozent. Auch im Ver­gleich der ersten Monate 2020 und 2021 konnte in diesem Jahr mit 9,3 Milliarden Dollar ein Zuwachs von 39% verbucht werden.Angesprochen auf die Xbox Series X/S berichtete Piscatella, dass diese "komplett aus­ver­kauft" sei und sich Microsoft mit schwerwiegenden Versorgungsengpässen konfrontiert sieht.