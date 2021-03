Final Fantasy XVI: RPG zunächst wohl einzig auf der PS5 erhältlich

Das Rollenspiel Final Fantasy XVI zählt zu den aktuell am meisten er­war­te­ten Titeln der PS5 . Viel spekuliert wurde bislang darüber, wie die pro­kla­mier­te Zeitexklusivität genau verstanden werden soll. An­schei­nend wird FFXVI anfangs tatsächlich nur auf der PS5 erhältlich sein.

Auch der PC geht anfangs wohl leer aus

Alle News und Infos zur neuen Sony-Konsole

Final Fantasy XVI war im vergangenen Jahr einer der ersten großen Third-Party-Titel, der für die neue PlayStation 5 (PS5) angekündigt wurde. Der Titel sorgte allerdings auch abseits von Atmosphäre und Ästhetik schnell für reichlich Spekulationen, denn von offizieller Seite war von einer zeitexklusiven Veröffentlichung auf der PS5 die Rede.Da die enthüllten Gameplay-Szenen jedoch aus der PC-Version stammten, wurde bislang ver­mu­tet, dass Final Fantasy XVI lediglich bezüglich der Konsolen zeitexklusiv für die PS5 und ähnlich wie beispielsweise das Action-Rollenspiel Godfall gleichzeitig auch für den PC ver­öf­fent­licht werden könnte. Eine offizielle Sony-Werbung für kommende PS5-Spiele aus Brasilien scheint den Spekulationen rund um das neue Werk aus dem Hause Square Enix nun jedoch ein Ende zu bereiten. ( via PSU Zu sehen gibt es im Werbe-Clip unter anderem die drei Titel Godfall, Deathloop und GhostWire: Tokyo. Bei allen wird darauf hingewiesen, dass sie zeitexklusiv für die PS5 sowie den PC und je nach Titel erst sechs bis zwölf Monate später für andere Plattformen erscheinen werden. Fi­nal Fantasy XVI hingegen "ist nach der Ver­öf­fent­li­chung auf der PS5 für eine begrenzte Zeit nicht auf anderen Plattformen verfügbar". An­ge­sichts dieser expliziten Formulierung scheint es also sehr wahrscheinlich, dass Final Fantasy XVI anfangs tatsächlich einzig auf der PlayStation 5 erhältlich sein wird.Publisher Square Enix äußerte sich zu den Gerüchten und Spekulationen bislang nicht. Al­ler­dings ist anzumerken, dass die Plattform PC in Werbe-Tweets oder Videos zum Rollenspiel bereits seit geraumer Zeit nicht mehr erwähnt wird. Wann genau Final Fantasy XVI er­schei­nen soll, ist noch nicht bekannt.