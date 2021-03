Samsung QLED-TVs 2021: Preise und Verfügbarkeit für Deutschland

Mit mehr als 30 TV-Modellen zeigt sich Samsung 2021 mit einer großen Auswahl an 4K- und 8K-Fernsehern samt QLED- und Mini-LED-Technik. Nun gibt der südkoreanische Hersteller die Preise und Verfügbarkeit seiner kommenden Smart-TVs für den deutschen Markt bekannt.

QLED für Einsteiger, Mini-LED im Premium-Bereich und Micro-LED-Luxus

Preise der neuen Samsung (Neo) QLED-TVs 2021 Modell / Größe 32" 43" 50" 55" 65" 75" 85" Q50A 499 € - - - - - - Q60A - 749 € 899 € 999 € 1.299 € 1.899 € 2.999 € Q70A - - - 1.299 € 1.599 € 2.499 € 3.499 € Q80A - - 1.349 € 1.499 € 1.799 € 2.899 € - QN85A - - - 1.799 € 2.399 € 3.499 € 4.699 € QN90A - - 1.799 € 1.999 € 2.799 € 3.999 € 5.499 € QN95A - - - 2.199 € 2.999 € 4.299 € 5.899 € QN800A - - - - 3.999 € 5.499 € 7.299 € QN900A - - - - 5.999 € 7.499 € 9.999 €

Samsung

Den beliebten OLED-Markt weiterhin umschiffend, konzentriert sich Samsung auch in diesem Jahr weiterhin auf seine eigene QLED-Technik und die Adaption der neuen Hin­ter­grund­be­leuch­tung mit Mini- und Micro-LEDs. Während die klassischen QLED-Fernseher mit Dia­go­na­len zwischen 32 und 85 Zoll bereits ab 499 Euro starten und Flaggschiffe mit bis zu 3.499 Euro zu Buche schlagen, verlangt Samsung für seine so genannten Neo QLED-TVs je nach Modellreihe und Größe zwischen 1.799 Euro und 10.000 Euro. Doch damit ist die Premium-Speerspitze 2021 noch nicht erreicht.Als beste OLED-Alternative soll sich in den kommenden Jahren die Micro-LED-Technik eta­blie­ren, die für Otto Normalverbraucher derzeit jedoch unerschwinglich erscheint. Dennoch zeigt sich Samsung bereits in diesem Jahr mit ersten Fernsehern am Markt, welche mit bis zu 25 Millionen einzeln ansteuerbaren, selbstleuchtenden LEDs ausgestattet sind. Die mo­der­nen 4K-Fernseher werden mit einer Diagonale von 99 Zoll und 110 Zoll für 129.999 Euro respektive 149.999 Euro in Deutschland angeboten.Abseits der Micro-LED-Zukunftsmusik scheint Samsung seine QLED-Technologie weiter in das Einsteigersegment rücken zu lassen, während Mini-LEDs den neuen Premium-Bereich de­fi­nie­ren. Die Serien QN900A und QN800A werden zudem die einzigen TV-Modelle 2021 sein, die über eine höhere 8K-Auflösung und eine maximale Helligkeit von bis zu 4.000 cd/m² (Quantum HDR 4.000) verfügen. Weitere QLED- und Neo QLED-Fernseher sollen Spit­zen­hel­lig­kei­ten von bis zu 2.000 cd/m² erreichen und die klassische 4K-UHD-Auflösung mitbringen.Für Top-Modelle der jeweiligen QLED-Serien stehen zudem Features wie 120-Hz-Panels, eine Variable Refresh Rate (VRR) und Full Array Local Dimming (FALD) an. Über HDMI 2.1 ver­fü­gen hingegen alle neuen Samsung-Fernseher 2021. Die Verfügbarkeit des QLED-, Micro- und Mini-LED-Lineups kündigt Samsung Deutschland für Anfang April 2021 an.