Samsung hält an Galaxy Note fest: Neue Smartphones 2022 erwartet

Nach Gerüchten über das Aus der Samsung Galaxy Note-Serie äußert sich der südkoreanische Hersteller offiziell zur Zukunft seiner S-Pen-Smartphones. So will man auch weiterhin an der Baureihe festhalten, in diesem Jahr aber kein weiteres Modell auf den Markt bringen.

Galaxy Note 21: Vorstellung im Jahr 2022 denkbar

Samsung

Zwischen der Vorstellung des jüngsten Samsung Galaxy Note 20 im August vergangenen Jahres und den Spekulationen rund um die Einstellung der kompletten Note-Serie lagen nur wenige Monate. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger, wie Samsungs Smartphone-Chef DJ Koh jetzt gegenüber Investoren bestätigt.Weiterhin berichten die Kollegen von SamMobile , dass Samsung die Produktion eines Ga­la­xy Note 21 in diesem Jahr aussetzen und erst im Verlauf des kommenden Jahres 2022 ei­ne Vor­stel­lung anstreben soll. Grund dafür seien unter anderem der aktuell weltweite Mangel an Smartphone-Chips und eine mögliche Kannibalisierung innerhalb der eigenen Produktreihen.Mit dem Galaxy S21 Ultra hat der Hersteller erst im Januar ein 6,8 Zoll großes Android-Flagg­schiff auf den Markt gebracht, das eben­falls mit dem S-Pen der Note-Serie kom­pa­ti­bel ist. Ab­seits davon scheint Samsung zu ver­su­chen, das faltbare Galaxy Fold Z langfristig als Speer­spit­ze innerhalb seines Smartphone-Port­fo­lios zu etablieren, dessen Platz bisher der Note-Serie vorbehalten war. Mit welchen Funktionen sich ein mögliches Galaxy Note 21 im nächsten Jahr vom S-Lineup und den Fold-Geräten ab­he­ben kann, bleibt abzuwarten.