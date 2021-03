Neuer Boom: Preise für TV-Geräte schießen immer weiter in die Höhe

Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt und dazu geführt, dass sich viele Bereiche der ( IT-)Wirtschaft verändern. Das hängt damit zusam­men, dass wir einen Großteil der Freizeit zu Hause verbringen. Davon profitieren alle Unternehmen, die mit Fernsehen zu tun haben.

Des einen Leid, des anderen Freund: So kann man viele Bereiche der Pandemie zusammen­fas­sen. Kinos sind etwa geschlossen, Heimkinos und Streaming-Anbieter hingegen boomen. Viele Menschen haben sich in der Corona-bedingten Insolation entsprechend entschieden, ihren Fernseher auszutauschen bzw. durch ein besseres oder größeres Modell zu ersetzen.Für die Industrie, die lange Zeit mit Übersättigung zu kämpfen hatte, ist das ein Segen. Denn man kann sich wieder über ein mehr als solides Wachstum freuen. Laut dem Marktforschungsinstitut TrendForce werden die globalen TV-Geräte-Verkäufe in 2021 die Marke von 223 Millionen Einheiten erreichen, das stellt im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 3,1 Prozent dar.TrendForce rechnet nicht nur mit direkten Pandemie-Auswirkungen, sondern auch mit klassischen Effekten, die ein Anreiz für TV-Neukäufe sind, allen voran die Fußball-EM sowie die Olympischen Spiele (die allerdings beide von 2020 auf dieses Jahr verschoben worden sind).Laut den Marktforschern geht der Trend zu immer größeren Display-Diagonalen. Das geht auch von den Herstellern selbst aus, denn dort sind 55 Zoll im Wesentlichen das neue Minimum. Diese werden rund 20 Prozent der Verkäufe ausmachen, das ist ein im Vergleich zu 2020 unveränderter Wert. Diagonalen von 60 Zoll und mehr gewinnen an Popularität, denn diese werden 2021 auf 17,7 Prozent kommen - 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. TrendForce verweist darauf, dass diese Zahl normalerweise um ein bis zwei Prozent steigt.Die Marktforscher erwarten, dass OLED-TVs immer populärer werden, für 2021 werden 6,76 Millionen (+72 Prozent) erwartet. OLEDs werden für viele auch deshalb interessanter, weil der Unterschied zwischen LCD und OLED immer geringer wird. Das ist allerdings nicht unbedingt ein Zeichen, dass OLED-TVs günstiger werden - eher, dass LCD-Panels teurer werden.Hier rechnet TrendForce, dass die Preise weiter "explodieren" werden: "Der Preisanstieg bei TV-Panels hält seit Juni letzten Jahres an, wobei 32-Zoll-Panels, die für den Rest des TV-Panel-Marktes bezeichnend sind, einen massiven Preisanstieg von 134 Prozent in diesem Zeitraum erreichten."